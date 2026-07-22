ЄС не може схвалити 21-й пакет санкцій проти РФ через суперечки щодо газу

Посли країн Європейського Союзу 22 липня знову зібралися в Брюсселі, щоб спробувати остаточно узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Досі досягненню домовленостей заважали суперечки через внутрішні економічні інтереси окремих держав-членів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Наразі розбіжності вдалося звузити, а головним опозиціонером нових обмежень залишається Греція. Уряд в Афінах виступає проти пропозиції заборонити європейським компаніям переваливати російський скраплений природний газ (LNG) для третіх країн, що гальмує ухвалення всього пакета.

Дипломати обговорюють кілька сценаріїв виходу з глухого кута. Серед них — запровадження 24-місячного перехідного періоду до набрання чинності обмеженнями, можливість продовження діючих контрактів або повна відмова від заборони на перевалку LNG.

Загроза для цінового обмеження на нафту

Минулого тижня блок уже був змушений тимчасово продовжити дію цінового обмеження на російську нафту на рівні $44,10 за барель до 23 липня, оскільки не зміг узгодити інші елементи санкційного пакета. Якщо це обмеження не продовжать знову, стеля цін зросте відповідно до глобальних ринкових ставок, що принесе додаткові прибутки Москві.

Переговори відбуваються на тлі того, як світові ціни на нафту перевищили $95 за барель через ескалацію війни США та Ізраїлю проти Ірану. За словами посадовців, обмеження цін на нафту можуть продовжити знову окремим рішенням, навіть якщо загальний пакет санкцій не буде ухвалено.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський Союз шукає вихід із глухого кута щодо нового, 21-го пакета санкцій проти Росії. Переговори між країнами-членами заблоковано через розбіжності довкола обмежень на російський скраплений природний газ (LNG) та збереження стелі цін на нафту.