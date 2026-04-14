Кредитування енергетики: банки вже видали понад 41 млрд грн на проєкти генерації

За період із червня 2024 року по березень 2026 року банки профінансували енергетичні проєкти бізнесу та населення на 41,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Масштабне фінансування енергетики

За період із червня 2024 року по березень 2026 року банки профінансували проєкти бізнесу, спрямовані на розвиток енергетики та підвищення енергоефективності.

Зокрема, йдеться про розбудову, реконструкцію та відновлення генеруючих потужностей загальною потужністю 1,517 ГВт, а також про проєкти зі зберігання електроенергії, включно зі встановленням систем накопичення, інверторів і акумуляторів, а також модернізацію теплообладнання. Сукупна потужність таких проєктів становить 631 МВт.

Загалом фінансування отримали проєкти бізнесу та населення у 21 області України на суму 41,5 млрд грн. Із них понад 3,5 тис. кредитів було надано бізнесу на 38,6 млрд грн, а понад 16 тис. кредитів - домогосподарствам на 2,9 млрд грн.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів станом на 1 квітня 2026 року становив 27,0 млрд грн для юридичних осіб та 2,3 млрд грн для фізичних осіб.

Нагадаємо, цієї зими Україна суттєво посилила координацію міжнародної енергетичної підтримки, консолідувавши допомогу партнерів у нових форматах взаємодії. Це дозволило забезпечити додаткове фінансування та критично необхідне обладнання для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури.