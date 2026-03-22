Енергетика і транспорт тягнуть ВВП вниз: у лютому економіка втратила 1,5%

У лютому 2026 року реальний ВВП України скоротився на 1,5% у річному вимірі. Ключовим чинником падіння стали руйнування та пошкодження енергетичної, залізничної й іншої критичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Це безпосередньо вплинуло на роботу базових секторів економіки.

Водночас оцінку за січень аналітики переглянули у кращий бік — до мінус 1,0% проти раніше озвучених мінус 1,4%. Це свідчить про певну стабілізацію, однак загальна тенденція залишається негативною.

Найбільше скорочення зафіксовано в енергетиці та суміжних галузях. Виробництво електроенергії та розподіл газу знизилися на 14% через масштабні пошкодження інфраструктури. Аналогічне падіння — близько 14% — продемонструвала добувна промисловість через перебої у видобутку газу, залізної руди та вугілля. На тому ж рівні скоротилася і транспортна сфера.

У переробній промисловості спад був менш глибоким — на рівні 7%. Основними причинами залишаються обмежений доступ до електроенергії, наслідки обстрілів, а також зупинка окремих підприємств. Зокрема, йдеться про тимчасове призупинення роботи великих виробників через високу вартість електроенергії та вплив механізму CBAM у Євросоюзі.

На відміну від промисловості, торгівля продемонструвала зростання на 2%. Його забезпечили активніші роздрібні продажі та підвищений попит на пальне. Водночас оптова торгівля продовжує залишатися у спаді.

Будівельна галузь, за оцінками експертів, показала незначне зростання, що пояснюється низькою базою порівняння минулого року.

За підсумками 2025 року, реальний ВВП України зріс на 1,8%. Однак поточна динаміка свідчить про збереження суттєвих ризиків для економіки на тлі триваючих атак на критичну інфраструктуру.