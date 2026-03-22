Энергетика и транспорт тянут ВВП вниз: в феврале экономика потеряла 1,5%

В феврале 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 1,5% в годовом исчислении. Ключевым фактором падения стали разрушение и повреждение энергетической, железнодорожной и другой критической инфраструктуры в результате российских атак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Института экономических исследований и политических консультаций.

Это напрямую повлияло на работу базовых секторов экономики.

В то же время, оценку за январь аналитики пересмотрели в лучшую сторону — до минус 1,0% против ранее озвученных минус 1,4%. Это свидетельствует об определенной стабилизации, однако общая тенденция остается отрицательной.

Наибольшее сокращение зафиксировано в энергетике и смежных отраслях. Производство электроэнергии и распределение газа снизились на 14% из-за масштабных повреждений инфраструктуры. Аналогичное падение – около 14% – продемонстрировала добывающая промышленность из-за перебоев в добыче газа, железной руды и угля. На том же уровне сократилась и транспортная сфера.

В перерабатывающей промышленности спад был менее глубоким – на уровне 7%. Основными причинами остаются ограниченный доступ к электроэнергии, последствия обстрелов, а также остановка отдельных предприятий. В частности, речь идет о временной приостановке работы крупных производителей из-за высокой стоимости электроэнергии и влияния механизма CBAM в Евросоюзе.

В отличие от промышленности торговля продемонстрировала рост на 2%. Его обеспечили более активные розничные продажи и повышенный спрос на горючее. В то же время оптовая торговля продолжает оставаться в упадке.

Строительная отрасль, по оценкам экспертов, показала незначительный рост, что объясняется низкой базой сравнения в прошлом году.

По итогам 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 1,8%. Однако текущая динамика свидетельствует о сохранении существенных рисков для экономики на фоне продолжающихся атак на критическую инфраструктуру.