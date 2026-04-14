Кредитование энергетики: банки уже выдали более 41 млрд грн на проекты поколения

За период с июня 2024 по март 2026 банки профинансировали энергетические проекты бизнеса и населения на 41,5 млрд грн.

Масштабное финансирование энергетики

За период с июня 2024 по март 2026 банки профинансировали проекты бизнеса, направленные на развитие энергетики и повышение энергоэффективности.

В частности, речь идет о развитии, реконструкции и восстановлении генерирующих мощностей общей мощностью 1,517 ГВт, а также о проектах по хранению электроэнергии, включая установку систем накопления, инверторов и аккумуляторов, а также модернизацию теплооборудования. Совокупная мощность таких проектов составляет 631 МВт.

В общей сложности финансирование получили проекты бизнеса и населения в 21 области Украины на сумму 41,5 млрд грн. Из них более 3,5 тыс. кредитов было предоставлено бизнесу на 38,6 млрд грн, а более 16 тыс. кредитов – домохозяйствам на 2,9 млрд грн.

Валовой портфель "энергетических" кредитов на 1 апреля 2026 года составил 27,0 млрд грн для юридических лиц и 2,3 млрд грн для физических лиц.

Напомним, этой зимой Украина существенно усилила координацию международной энергетической поддержки, консолидировав помощь партнеров в новых форматах взаимодействия. Это позволило обеспечить дополнительное финансирование и необходимое оборудование для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры.