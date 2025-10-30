Запланована подія 2

Жеваго остается во Франции: парижский суд отказал НАБУ и САП в выдаче предпринимателя

Константин Жеваго
Франция не выдаст Жеваго / УНИАН

Апелляционный суд Парижа 29 октября отклонил запрос об экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

В пресс-службе сообщили, что французский суд не принял доводы украинской стороны относительно гарантий обеспечения Жеваго права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, признав, что существуют существенные риски нарушения его фундаментальных прав.

Как говорится в решении суда, нельзя прийти к выводу, что сторона запроса экстрадиции способна гарантировать, что Константин Жеваго предстанет перед судом, обеспечивающим фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека .

Экстрадиционный запрос по Жеваго был инициирован Офисом генерального прокурора и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства, касающегося предоставления неправомерной выгоды представителю судебной власти.

Дела Жеваго

Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". Ему еще в 2019 году объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит". Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В январе 2023 Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на сумму 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.

В августе 2023 года   НАБУ сообщило владельцу группы "Финансы и кредит" о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю Верховного суда Всеволоду Князеву и судьям в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.

В августе 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов Константина Жеваго .

22 октября 2025 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о предоставлении неправомерной выгоды экспредседателю Верховного суда. Подозреваемыми являются Жеваго и его приспешник, способствовавший передаче средств.

Следствие установило контакты между бизнесменом – владельцем группы "Финансы и кредит" – и одним из адвокатов. Этот адвокат должен был передать денежные средства другому лицу, вовлеченному в преступную деятельность, которая, в свою очередь, должна была предоставить их как неправомерную выгоду руководству Верховного суда. Целью было принятие судебного решения в пользу бизнесмена.

В октябре пресс-служба Жеваго сообщила, что Апелляционная палата ВАКС нарушила международные обязательства Украины и право подзащитного на защиту, разрешив спецрасследование по нему.

Автор:
Татьяна Бессараб