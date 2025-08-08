Високий суд Англії арештував активи колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Жеваго: деталі

Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника АТ "Банк "Фінанси та кредит", якого ліквідація почалася ще у 2015 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Як повідомили в НБУ, 11 липня 2025 року на слуханні "без повідомлення" Високий суд задовольнив заяву НБУ про заморожування певних активів Жеваго. Арешт діятиме до моменту остаточного рішення англійського суду щодо позову Національного банку.

НБУ вимагає визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2019 року. Згідно з цим рішенням, Костянтин Жеваго був визнаний відповідальним за несплату боргу перед НБУ за стабілізаційними кредитами, які були видані банку "Фінанси та кредит" ще до його ліквідації у 2015 році. Жеваго особисто гарантував погашення цих кредитів, але не виконав своїх зобов'язань.

Про юридичний процес

Цей юридичний процес в Англії є продовженням багаторічної роботи НБУ з повернення боргу. Голова Національного банку Андрій Пишний наголосив, що НБУ системно відстоює фінансові інтереси держави, попри спротив колишніх власників неплатоспроможних банків. Він назвав рішення Високого суду Англії "ще одним кроком на шляху досягнення цієї мети".

"Попри шалений спротив колишніх власників неплатоспроможних банків, зокрема шляхом затягування справ у судах та маніпуляцій, Національний банк веде системну роботу з повернення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, зокрема і банку "Фінанси та кредит". Ми вітаємо рішення Високого суду Англії та Уельсу як ще один крок на шляху досягнення цієї мети", – прокоментував юридичне рішення голова Національного банку України Андрій Пишний.

В НБУ нагадали, що у 2015 році Жеваго уклав з НБУ договір поруки на суму 1,539 млрд грн. Оскільки він ухилявся від виконання своїх зобов'язань, НБУ звернувся до українського суду. У 2019 році Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Жеваго виплатити борг, але повне виконання рішення в Україні виявилося неможливим.

Інтереси НБУ в іноземній юрисдикції представляє провідна юридична фірма Hogan Lovells International LLP. В Національному банку заявили, що і надалі будуть вживати всіх можливих правових заходів для повного стягнення коштів.

Довідково

Фінрегулятор 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк "Фінанси та кредит" до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення мажоритарним акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій.

Про Високий суд Англії та Уельсу

Високий суд Англії та Уельсу — один з трьох вищих судів Англії та Уельсу разом з Апеляційним та Королівським судом. Суддів Високого суду призначає монарх, а головою є Лорд головний суддя Англії та Уельсу. Юридична установа функціонує як суд першої та апеляційної інстанції у окремих видах справ.

Нагадаємо, у березня майно Костянтина Жеваго було передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Його активи були арештовані в рамках розслідування ДБР щодо підозри олігарха та його спільників у розтраті 113 млн дол. з банку "Фінанси та Кредит".

