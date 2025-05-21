Конкурс на управління нерухомістю Жеваго завершено: АРМА перевіряє переможців

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершила конкурс на управителя елітною нерухомістю в Києві, що пов'язана з бізнесменом Костянтином Жеваго. За підсумками аукціону на Prozorro, обрано переможця, якого наразі перевіряють відповідні органи.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про активи

Портфель нерухомості включає шість об'єктів, розташованих у престижних районах Києва, загальною площею понад 5 тисяч квадратних метрів.

До складу майна входять:

Офісний центр на бульварі Тараса Шевченка площею 3115 кв.м;

Нежитлові приміщення на вулиці Великій Васильківській загальною площею 427,4 кв.м;

Комплекс нежитлових приміщень на вулиці Раїси Окіпної площею 392,5 кв.м;

Нежитлові будівлі на вулиці Золотоворітській загальною площею 743,6 кв.м;

Дві групи нежитлових приміщень на бульварі Лесі Українки, сумарна площа яких становить 365,2 кв.м.

Ці об’єкти утворюють вишуканий і цінний комплекс нерухомості, розташований у найпрестижніших куточках столиці.

Наразі експерти АРМА ретельно перевіряють документи претендента на відповідність тендерним вимогам та відсутність зв'язків із колишніми власниками або Російською Федерацією.

Про хід розслідування

Майно олігарха Костянтина Жеваго арештоване в рамках розслідування ДБР щодо розтрати 113 млн доларів із банку "Фінанси та Кредит".

28 лютого 2025 року Печерський суд Києва передав до АРМА корпоративні права на 16 підприємств бізнес-імперії Жеваго, зокрема 49,5% ПрАТ "Полтавський ГЗК".

4 березня 2025 року ухвалу суду передано до АРМА для виконання.

Що відомо про Жеваго

Костянтину Жеваго ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.