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Конкурс на управление недвижимостью Жеваго завершен: АРМА проверяет победителей
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило конкурс на управляющего элитной недвижимостью в Киеве, что связано с бизнесменом Константином Жеваго. По итогам аукциона на Prozorro, избран победитель, которого сейчас проверяют соответствующие органы.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Об активах
Портфель недвижимости включает в себя шесть объектов, расположенных в престижных районах Киева, общей площадью более 5 тысяч квадратных метров.
В состав имущества входят:
- Офисный центр на бульваре Тараса Шевченко площадью 3115 кв.
- Нежилые помещения на улице Большой Васильковской общей площадью 427,4 кв.
- Комплекс нежилых помещений по улице Раисы Окипной площадью 392,5 кв.м;
- Нежилые здания по улице Золотоворотской общей площадью 743,6 кв.м;
- Две группы нежилых помещений на бульваре Леси Украинки, суммарная площадь которых составляет 365,2 кв.
Эти объекты образуют изысканный и ценный комплекс недвижимости, расположенный в самых престижных уголках столицы.
В настоящее время эксперты АРМА тщательно проверяют документы соискателя на соответствие тендерным требованиям и отсутствие связей с бывшими владельцами или Российской Федерацией.
О ходе расследования
Имущество олигарха Константина Жеваго арестовано в рамках расследования ДБР по растрате 113 млн. долларов из банка "Финансы и Кредит".
28 февраля 2025 года Печерский суд Киева передал в АРМА корпоративные права на 16 предприятий бизнес-империи Жеваго, в том числе 49,5% ЧАО "Полтавский ГОК".
4 марта 2025 года определение суда передано в АРМА для исполнения.
Что известно о Жеваго
Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрение в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.
В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года.
В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго в размере 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.