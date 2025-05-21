Конкурс на управление недвижимостью Жеваго завершен: АРМА проверяет победителей

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило конкурс на управляющего элитной недвижимостью в Киеве, что связано с бизнесменом Константином Жеваго. По итогам аукциона на Prozorro, избран победитель, которого сейчас проверяют соответствующие органы.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активах

Портфель недвижимости включает в себя шесть объектов, расположенных в престижных районах Киева, общей площадью более 5 тысяч квадратных метров.

В состав имущества входят:

Офисный центр на бульваре Тараса Шевченко площадью 3115 кв.

Нежилые помещения на улице Большой Васильковской общей площадью 427,4 кв.

Комплекс нежилых помещений по улице Раисы Окипной площадью 392,5 кв.м;

Нежилые здания по улице Золотоворотской общей площадью 743,6 кв.м;

Две группы нежилых помещений на бульваре Леси Украинки, суммарная площадь которых составляет 365,2 кв.

Эти объекты образуют изысканный и ценный комплекс недвижимости, расположенный в самых престижных уголках столицы.

В настоящее время эксперты АРМА тщательно проверяют документы соискателя на соответствие тендерным требованиям и отсутствие связей с бывшими владельцами или Российской Федерацией.

О ходе расследования

Имущество олигарха Константина Жеваго арестовано в рамках расследования ДБР по растрате 113 млн. долларов из банка "Финансы и Кредит".

28 февраля 2025 года Печерский суд Киева передал в АРМА корпоративные права на 16 предприятий бизнес-империи Жеваго, в том числе 49,5% ЧАО "Полтавский ГОК".

4 марта 2025 года определение суда передано в АРМА для исполнения.

Что известно о Жеваго

Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрение в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго в размере 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.