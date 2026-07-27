З 10 квиток мають лише 3–4: чому "Укрзалізниця" не знає свого пасажиропотоку

Парадокс приміського залізничного сполучення в Україні полягає в тому, що навіть цифра збитків перевізника є значною мірою розрахунковою. Точного пасажиропотоку електричок не знає ніхто, включно з самою "Укрзалізницею".

Про це йдеться у матеріалі Delo.ua.

Як зазначає засновник і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, у приміському сполученні умовно квитковими є трохи більше ніж третина пасажиропотоку — це люди, які купують квиток за гроші або мають пільговий. Усіх інших "Укрзалізниця" розраховує умовно: вони є або "зайцями", або їх некоректно обліковують. Дві третини пасажирів їдуть взагалі необлікованими.

Саме на цих розрахункових даних побудований і механізм компенсацій: залізничний оператор виставляє місцевим органам влади вимоги за перевезення пільговиків, а громади, посилаючись на відсутність підтвердженого обліку, компенсують лише незначну частку збитків.

З 10 пасажирів електрички лише 3–4 мають квиток — платний або пільговий. Решта 6–7 їдуть необлікованими.

Турнікети не працюють, а контролерів бракує

Інструменти для наведення ладу в системі обліку існували давно, але вони не працюють.

За словами Сергія Вовка, кожен пасажир повинен мати квиток, як і в метро. За повну вартість або пільговий. Контролерів бракує, а чимало свідчень вказують на те, що за скромну плату вони дозволяють їхати без квитка. Відсутність обліку створює поле для зловживань. Водночас на більшості київських станцій встановлено турнікети, але вони не функціонують через брак ресурсів у компанії або відсутність розуміння, як активізувати цю систему.

Потрібні дослідження, а не гіпотези

Утім, навіть теза про "дві третини необлікованих пасажирів" є лише оцінкою, а не виміряним фактом, застерігає експертка з транспорту Наталія Волик.

Вона пояснює, що для розуміння точних цифр необхідно проводити соціологічне дослідження, адже без даних існує лише гіпотеза без підтверджень. За відсутності точної інформації перевізники змушені робити прогнозування та надавати послуги в умовах невизначеності.

Наталія Волик підкреслює, що валідація кожної поїздки необхідна насамперед для збору даних: хто саме користується електричками, яке співвідношення пільговиків і платоспроможних пасажирів та які напрямки є найбільш затребуваними.

Без належного обліку неможливо планувати ні розклад руху, ні майбутні інвестиції. Навіть обурення пасажирів у соціальних мережах через скасовані маршрути чи закороткі склади поїздів має те саме коріння: оператор просто не бачить реального попиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" замовила ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. Відповідний договір на постачання вже підписано, а виготовити та передати нові вагони мають протягом 2027–2028 років.