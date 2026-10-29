Україна закликає знайти дієвий механізм для конфіскації заморожених активів Росії

Заморожені російські активи можуть бути використані як забезпечення для залучення додаткового фінансування України, але при цьому необхідно знайти юридично надійний механізм, який не поставить під загрозу вже чинні програми допомоги.

Як пише Dilo, про це у Брюсселі заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже використовуємо доходи від заморожених російських активів для погашення кредитів, наданих Україні. Наступний крок – розглянути можливість використання самих активів як застави для залучення додаткового фінансування. Водночас ми повинні бути впевнені, що цей механізм має надійну правову основу і не поставить під загрозу вже чинні фінансові інструменти", – підкреслив Ченцов.

При цьому віцепрем'єр-міністр застеріг від рішень, які можуть поставити під сумнів юридичну надійність механізму або зашкодити вже створеним інструментам фінансової допомоги. За його словами, безпосередня конфіскація активів можлива лише за наявності достатньо міцної правової основи.

Ченцов додав, що існує можливість залучити додаткові ресурси, використавши самі заморожені активи як забезпечення нових фінансових інструментів. Він зауважив, що такий підхід дозволив би мобілізувати більше коштів для України без необхідності негайної конфіскації російських активів.

Окремо віцепрем'єр-міністр наголосив на необхідності враховувати позицію Бельгії та інших держав Європейського Союзу, які висловлюють застереження щодо використання російських активів. На його переконання, завдання полягає в тому, щоб запропонувати юридичні та фінансові гарантії, які дозволять їм підтримати відповідне рішення.

Ченцов зазначив, що Україна зацікавлена в механізмі, який одночасно забезпечить додаткове фінансування, збереже стабільність чинних програм допомоги та врахує правові ризики для європейських партнерів.

Бельгія проти

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер нещодавно заявив, що Єврокомісія не пропонуватиме нових механізмів використання заморожених російських активів для покриття фінансових потреб України.

Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Раніше у Бельгії заявили, що не підтримують перенесення заморожених російських активів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

ЄС відновив роботу над планом передачі Україні заморожених російських активів

Європейський Союз знову розглядає можливість використати заморожені російські активи на тлі дефіциту фінансування України у 2027 році.

Європейська комісія розпочала пошук нових варіантів організації репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів і прагне знайти такий спосіб, який би зняв заперечення Бельгії і отримав політичну підтримку всіх країн блоку.

Один із варіантів передбачає передачу російських рахунків у бельгійському депозитарії Euroclear, де знаходяться майже всі заморожені активи, та інших фінансових установ Європи в спеціальну окрему структуру.

Це дозволить перевести як активи, так і пов'язані з ними зобов'язання під контроль ЄС, забезпечивши Бельгії та Euroclear захист від правових ризиків.

Такий план нещодавно підтримали колишній міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер та Наталі Луазо, депутат Європарламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона. За нього також висловилися міністр фінансів України Сергій Марченко та 122 депутати Європарламенту у своєму листі до лідерів ЄС.