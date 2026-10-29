Украина призывает найти действенный механизм для конфискации замороженных активов России

Замороженные российские активы могут быть использованы в качестве обеспечения для привлечения дополнительного финансирования Украины, но при этом необходимо найти юридически надежный механизм, который не поставит под угрозу уже существующие программы помощи.

Как пишет Dilo, об этом в Брюсселе заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже используем доходы от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставленных Украине. Следующий шаг – рассмотреть возможность использования самих активов в качестве залога для привлечения дополнительного финансирования. В то же время мы должны быть уверены, что этот механизм имеет надежную правовую основу и не поставит под угрозу уже существующие финансовые инструменты", – подчеркнул Ченцов.

При этом вице-премьер-министр предостерег от решений, которые могут подвергнуть сомнению юридическую надежность механизма или повредить уже созданным инструментам финансовой помощи. По его словам, непосредственная конфискация активов возможна только при наличии достаточно прочной правовой основы.

Ченцов добавил, что существует возможность привлечь дополнительные ресурсы, используя самые замороженные активы в качестве обеспечения новых финансовых инструментов. Он отметил, что такой подход позволил бы мобилизовать больше средств для Украины без необходимости немедленной конфискации российских активов.

Отдельно вице-премьер-министр подчеркнул необходимость учитывать позицию Бельгии и других государств Европейского Союза, которые выражают оговорки относительно использования российских активов. По его убеждению, задача состоит в том, чтобы предложить юридические и финансовые гарантии, позволяющие им поддержать соответствующее решение.

Ченцев отметил, что Украина заинтересована в механизме, который одновременно обеспечит дополнительное финансирование, сохранит стабильность действующих программ помощи и учтет правовые риски для европейских партнеров.

Бельгия против

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер недавно заявил, что Еврокомиссия не будет предлагать новые механизмы использования замороженных российских активов для покрытия финансовых потребностей Украины.

Бельгия решительно выступает против использования замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее в Бельгии заявили, что не поддерживают перенос замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Европейского Союза для облегчения их конфискации для поддержки Украины.

ЕС возобновил работу над планом передачи Украине замороженных российских активов

Европейский Союз вновь рассматривает возможность использования замороженных российских активов на фоне дефицита финансирования Украины в 2027 году.

Европейская комиссия начала поиск новых вариантов организации репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов и стремится найти такой способ, который снял бы отрицание Бельгии и получил политическую поддержку всех стран блока.

Один из вариантов предусматривает передачу российских счетов в бельгийском депозитарии Euroclear, где находятся почти все замороженные активы, и другим финансовым учреждениям Европы в специальную отдельную структуру.

Это позволит перевести как активы, так и связанные с ними обязательства под контроль ЕС, обеспечив Бельгию и Euroclear защиту от правовых рисков.

Такой план недавно поддержали бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Натали Луазо, депутат Европарламента от партии президента Франции Эммануэля Макрона. За него также высказались министр финансов Украины Сергей Марченко и 122 депутата Европарламента в своем письме к лидерам ЕС.