UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Наличный курс:

USD

46,60

46,28

EUR

51,88

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Россия ударила по птицефабрике в Киевской области, где находилось 16 тысяч птиц

атака
Россия ударила по птицефабрике в Киевской области, / ГСЧС

Российские войска нанесли удар по птицефабрике в Бориспольском районе Киевской области, где находилось 16 тысяч птиц: тысяча из них погибли.

Как пишет Dilo, об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в здании, где находились около 16 тысяч птиц, возник пожар.

Пожарные ликвидировали возгорание. 15 тысяч птиц удалось спасти.

Фото 2 — Россия ударила по птицефабрике в Киевской области, где находилось 16 тысяч птиц

Ранее российские войска нанесли удар по территории действующей птицефермы в Одесской области. В результате атаки возник масштабный пожар, уничтоживший часть домашней птицы.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности