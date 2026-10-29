Россия ударила по птицефабрике в Киевской области, где находилось 16 тысяч птиц

Российские войска нанесли удар по птицефабрике в Бориспольском районе Киевской области, где находилось 16 тысяч птиц: тысяча из них погибли.

Как пишет Dilo, об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в здании, где находились около 16 тысяч птиц, возник пожар.

Пожарные ликвидировали возгорание. 15 тысяч птиц удалось спасти.

Ранее российские войска нанесли удар по территории действующей птицефермы в Одесской области. В результате атаки возник масштабный пожар, уничтоживший часть домашней птицы.