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Россия ударила по птицефабрике в Киевской области, где находилось 16 тысяч птиц
Российские войска нанесли удар по птицефабрике в Бориспольском районе Киевской области, где находилось 16 тысяч птиц: тысяча из них погибли.
Как пишет Dilo, об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что в здании, где находились около 16 тысяч птиц, возник пожар.
Пожарные ликвидировали возгорание. 15 тысяч птиц удалось спасти.
Ранее российские войска нанесли удар по территории действующей птицефермы в Одесской области. В результате атаки возник масштабный пожар, уничтоживший часть домашней птицы.