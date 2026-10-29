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Росія вдарила по птахофабриці на Київщині, де перебувало 16 тисяч птахів

атака
Росія вдарила по птахофабриці на Київщині, / ДСНС

Російські війська завдали удару по птахофабриці в Бориспільському районі Київської області, де перебувало 16 тисяч птахів: тисяча з них загинули.

Як пише Dilo, про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів, виникла пожежа.

Вогнеборці ліквідували загоряння. 15 тисяч птахів вдалося врятувати.

Фото 2 — Росія вдарила по птахофабриці на Київщині, де перебувало 16 тисяч птахів

Раніше російські війська завдали удару по території діючої птахоферми в Одеській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яка знищила частину свійської птиці.

Автор:
Світлана Манько

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