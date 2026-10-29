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Импорт кокса в Украину обвалился на 80% из-за остановки меткомбинатов

Импорт кокса в Украину обвалился на 80%
Импорт кокса в Украину обвалился на 80%

Украина в сентябре 2026 года сократила импорт кокса и полукокса на 81% по сравнению с августом – до 8 тыс. тонн. В годовом исчислении падение составило 86%. Причиной стало прекращение работы крупных металлургических предприятий после российских обстрелов в августе-сентябре, из-за чего резко снизилась потребность в сырье.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расчеты GMK Center.

Расходы на импорт кокса в сентябре сократились до $3 млн — на 80% по сравнению с предыдущим месяцем и на 85% в годовом исчислении.

По итогам января-сентября Украина импортировала 461 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Общие расходы на импорт также сократились на 6% — до $156 млн.

Почти весь кокс Украина покупает в Польше

Основным поставщиком остается Польша. За девять месяцев оттуда ввезли 425 тыс. тонн кокса на $148 млн.

Это более 90% от общего объема импорта.

Фото 2 — Импорт кокса в Украину обвалился на 80% из-за остановки меткомбинатов

Еще 29 тыс. тонн Украина импортировала из Колумбии и 7 тыс. тонн из Чехии.

Зависимость от импортного кокса остается значительной из-за потери части украинских угледобывающих и коксохимических мощностей во время войны.

По оценкам GMK Center, в 2013-2024 годах добыча коксующегося угля в Украине сократилась на 74%, а производство кокса - почти на 85%.

Для поддержки производства около 6,5 млн тонн стали и 1,3 млн тонн товарного чугуна Украине нужно примерно 3,2 млн тонн кокса в год.

Напомним, в августе и сентябре российские войска нанесли массированные удары по "Запорожстали" и "Каметстали". После атак оба предприятия были остановлены, а "Метинвест" начал готовить сокращение расходов и персонала из-за повреждения производства и блокировки портов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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