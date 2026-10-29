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ПРАВЭКС БАНК меняет название на ИНТЕЗА САНПАОЛО БАНК
Единая идентичность, прочные связи с местным рынком и постоянная преданность клиентам.
Новый бренд объединяет знание местного рынка с мощностью, инновационностью и международным масштабом одной из ведущих банковских групп Европы.
С 30 октября 2026 года ПРАВЭКС БАНК, входящий с 2008 года в международную группу INTESA SANPAOLO, будет работать под брендом и названием ИНТЕЗА САНПАОЛО БАНК (INTESA SANPAOLO BANK). Изменение названия будет более четко отражать принадлежность банка к одной из ведущих банковских групп Европы, в то же время сохраняя связь с местным рынком и доверие клиентов.
Сегодня INTESA SANPAOLO является одной из ведущих банковских групп Европы, обслуживающей более 21 миллиона частных и корпоративных клиентов благодаря своему многолетнему опыту и международно признанному лидерству в сфере консалтинговых услуг. По состоянию на конец июня 2026 г. объем финансовых активов клиентов INTESA SANPAOLO превышал 1,5 трлн евро, а кредитный портфель составил почти 440 млрд евро. Intesa Sanpaolo – крупнейшая банковская группа Италии с разветвленной международной сетью.
Как часть дивизиона международных банков INTESA SANPAOLO, банк входит в международную сеть, работающую в Центральной и Юго-Восточной Европе и Египте. Переход на общий бренд нацелен на усиление узнаваемости международной банковской сети INTESA SANPAOLO и подчеркивание принадлежности ее участников к одной группе. Это также отражает рост стратегического значения дивизиона международных банков Intesa Sanpaolo и стремление использовать общие знания и опыт, инновации и возможности сети для дальнейшего развития. В то же время, каждый банк сети сохраняет прочные связи с местным рынком и клиентами.
Смена названия не повлияет на обычное обслуживание. Клиенты и дальше будут работать с той же командой специалистов и будут пользоваться привычными продуктами и каналами обслуживания. Украинская экспертиза, взаимное доверие и качество обслуживания останутся неизменными. Все договоры остаются в силе, а ежедневное банковское обслуживание будет продолжаться без перерывов.
Новый бренд будет постепенно появляться во всех точках взаимодействия с клиентами банка — в отделениях, информационных и рекламных материалах, на вебсайте и других цифровых каналах, а также в материалах для клиентов. Переход происходит поэтапно, чтобы обеспечить удобство и понятность изменений для клиентов и других заинтересованных сторон.
Лицензия НБУ №7 от 18.04.2018г. Банк зарегистрирован НБУ 29.12.1992 в Государственном реестре банков под №139. Актуальная информация по ссылке.