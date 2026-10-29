Правэкс Банк меняет название на Интеза Санпаоло Банк

Единая идентичность, прочные связи с местным рынком и постоянная преданность клиентам. Новый бренд объединяет знание местного рынка с мощностью, инновационностью и международным масштабом одной из ведущих банковских групп Европы.

С 30 октября 2026 года ПРАВЭКС БАНК, входящий с 2008 года в международную группу INTESA SANPAOLO, будет работать под брендом и названием ИНТЕЗА САНПАОЛО БАНК (INTESA SANPAOLO BANK). Изменение названия будет более четко отражать принадлежность банка к одной из ведущих банковских групп Европы, в то же время сохраняя связь с местным рынком и доверие клиентов.

Сегодня INTESA SANPAOLO является одной из ведущих банковских групп Европы, обслуживающей более 21 миллиона частных и корпоративных клиентов благодаря своему многолетнему опыту и международно признанному лидерству в сфере консалтинговых услуг. По состоянию на конец июня 2026 г. объем финансовых активов клиентов INTESA SANPAOLO превышал 1,5 трлн евро, а кредитный портфель составил почти 440 млрд евро. Intesa Sanpaolo – крупнейшая банковская группа Италии с разветвленной международной сетью.

Как часть дивизиона международных банков INTESA SANPAOLO, банк входит в международную сеть, работающую в Центральной и Юго-Восточной Европе и Египте. Переход на общий бренд нацелен на усиление узнаваемости международной банковской сети INTESA SANPAOLO и подчеркивание принадлежности ее участников к одной группе. Это также отражает рост стратегического значения дивизиона международных банков Intesa Sanpaolo и стремление использовать общие знания и опыт, инновации и возможности сети для дальнейшего развития. В то же время, каждый банк сети сохраняет прочные связи с местным рынком и клиентами.

Смена названия не повлияет на обычное обслуживание. Клиенты и дальше будут работать с той же командой специалистов и будут пользоваться привычными продуктами и каналами обслуживания. Украинская экспертиза, взаимное доверие и качество обслуживания останутся неизменными. Все договоры остаются в силе, а ежедневное банковское обслуживание будет продолжаться без перерывов.

Мы меняем название, но наша преданность клиентам остается неизменной. Переход на бренд ИНТЕЗА САНПАОЛО БАНК более четко подчеркивает, что мы являемся частью одной из ведущих банковских групп Европы. В то же время мы сохраняем то, на чем всегда основывалась наша работа: знание местного рынка и крепкие отношения с клиентами. Новый бренд отражает нашу идентичность и стремление и дальше развиваться, внедрять инновации и создавать долгосрочную ценность для людей и бизнеса, с которыми мы работаем. Семен Бабаев, председатель правления ПРАВЭКС БАНК

Новый бренд будет постепенно появляться во всех точках взаимодействия с клиентами банка — в отделениях, информационных и рекламных материалах, на вебсайте и других цифровых каналах, а также в материалах для клиентов. Переход происходит поэтапно, чтобы обеспечить удобство и понятность изменений для клиентов и других заинтересованных сторон.

Лицензия НБУ №7 от 18.04.2018г. Банк зарегистрирован НБУ 29.12.1992 в Государственном реестре банков под №139. Актуальная информация по ссылке.