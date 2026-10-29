Оренда паїв в Україні перестала дорожчати: що буде з виплатами власникам

В Україні з липня 2026 року зупинилося зростання вартості оренди сільськогосподарської землі. Водночас масового зниження орендних ставок або несплати власникам паїв наразі немає.

Як пише Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".

Що відбувається з цінами на оренду паїв

За словами Висоцького, до липня в Україні протягом двох років зростала вартість оренди сільськогосподарських земель. Цей тренд розпочався в липні 2024 року, однак у середині 2026-го припинився.

"Ціни на землю з 1 липня не впали, але перестали зростати", - пояснив міністр.

За його оцінкою, така ситуація збережеться до кінця 2026 року. Наразі немає ознак масового зниження орендних ставок або відмов агрокомпаній від виплат власникам паїв.

Висоцький наголосив, що земля залишається основним ресурсом для аграрного бізнесу. Крім того, більшість розрахунків за користування паями відбувається в четвертому кварталі, тому очікується, що за підсумками року більшість зобов’язань буде виконана відповідно до чинних договорів між агрокомпаніями та землевласниками.

Як експорт впливає на вартість оренди землі

Одним із чинників, що стримують зростання орендних ставок, є проблеми з експортом української аграрної продукції.

У середині липня фактично зупинився експорт аграрних та інших вантажів через порти Великої Одеси. Це сталося на тлі посилення російських атак на судна та портову інфраструктуру.

Після цього аграрний сектор переорієнтував частину експортних потоків на західний кордон України, а також на залізничні перевезення, дунайські порти й автомобільний транспорт. Однак альтернативні маршрути не можуть забезпечити такі самі обсяги перевезень, як глибоководні порти Чорного моря.

Обмеження експорту впливають на можливості аграріїв реалізовувати продукцію та отримувати дохід, що, своєю чергою, позначається на їхніх витратах і готовності підвищувати орендні ставки.

За словами Висоцького, те, як змінюватимуться ціни на оренду землі у 2027 році, значною мірою залежатиме від подальшої ситуації з експортом агропродукції.

Отже, до кінця 2026 року власникам паїв не варто очікувати на значне зростання орендних ставок. Водночас підстав говорити про масове падіння цін або несплату оренди наразі немає.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року платники перерахували до місцевих бюджетів 37,9 млрд грн плати за землю. Це на 12,1%, або на 4,1 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.