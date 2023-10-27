Фонд держмайна продасть "Тай-Мінералс", конфісковану у російського олігарха Шелкова

Фонд державного майна України готує компанію "Тай-Мінералс" до приватизації. Раніше ця компанія належала російському мільярдеру та акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Початкова ціна на аукціоні становить приблизно 5 мільйонів гривень. Фонд незабаром оголосить дату проведення онлайн-аукціону в державній системі Prozorro.Продажі.

Заступник Голови ФДМУ Сергій Симонов підкреслив, що ФДМУ продовжує активно готувати до приватизації санкційні активи, які раніше належали російським олігархам. Після продажу цих підприємств новим приватним власникам слід працювати в інтересах України.

У фонді наголосили, що основні види діяльності "Тай-Мінералс" – надання в оренду легкових і вантажних автомобілів, сільськогосподарських і будівельних машин та устаткування тощо.

Як відомо, санкції проти Михайла Шелкова були введені через те, що він сприяв збройній агресії РФ проти України. Належна йому корпорація ВСМПО-Авісма поставляла титанову продукцію підприємствам російської військово-оборонної промисловості, зокрема в межах контрактів на виконання державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, рішення про конфіскацію активів Шелкова в Україні, зокрема "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна"‎ та "Тай-Мінералс"‎, ухвалив 23 січня Вищий антикорупційний суд.

Додамо, 3 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України та стягнула в дохід держави активи російського олігарха Михайла Шелкова, зокрема Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область).

24 лютого вилучені активи Шелкова Кабінет міністрів передав в управління ФДМ.