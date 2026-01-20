В прошлом году было открыто наибольшее количество торговых центров за время вторжения, — RAU

В 2025 году было открыто рекордное количество новых торговых центров во время полномасштабного вторжения, а показатели посещаемости и товарооборота указывают на стабилизацию и рост.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.

По данным RAU, в 2025 году начало работать 14 новых коммерческих объектов — 13 новых торговых центров и одна дополнительная очередь существующей ТЦ. Это наибольшее количество открытий за весь период полномасштабной войны, и такая динамика последний раз наблюдалась в 2019 и 2021 годах.

Большинство новых ТЦ — малые и средние форматы, быстро строящиеся и адаптированные под современные потребности арендаторов и посетителей. Девелоперы сосредоточились на более безопасных регионах центральной и западной Украины, но открытия прошли также в Одессе, Измаиле и Харькове.

Посещаемость и тенденции

По оценкам экспертов, посещаемость торговых центров постепенно восстанавливается по сравнению с предыдущим годом. Более компактные районные ТЦ демонстрируют самые высокие показатели трафика, отражающие смещение фокуса потребителей к удобным и доступным форматам.

Товарооборот и арендные ставки

Эксперты RAU также отметили рост товарооборота во многих торговых объектах, особенно в центральных и западных регионах, где он рос на 20-25% в национальной валюте. Часть ТЦ даже показала значительный рост в особых сегментах, в том числе в сфере развлечений и гастрономии.

При этом арендные ставки демонстрируют тенденцию к умеренному росту, особенно в качественных объектах с хорошо сбалансированным tenant-mix и развитой инфраструктурой.

Напомним, в 2025 году вакантность торговых площадей киевских ТРЦ снизилась до 12,8%.