В ТРЦ Киева стало меньше свободных площадей: вакантность в 2025 году снизилась до 12,8%

По результатам исследования, среднерыночная доля свободных площадей в столичных ТЦ снизилась до 12,8%, в то время как в 2024 году этот показатель составил 13,1%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой наUTG.

Ключевым фактором уменьшения вакантности аналитики называют проблемы с ТРЦ Gulliver, повлиявшие на общую структуру рынка и перераспределение арендных площадей.

В разрезе форматов торговой недвижимости наибольший уровень вакантности зафиксирован в региональных торгово-развлекательных комплексах — 14,9%. Вторую позицию занимают окружные ТРЦ с показателем 13,9%. В то же время, специализированные ТРЦ демонстрируют значительно лучшую заполняемость: свободными остаются лишь около 10% площадей. Самый низкий уровень вакантности традиционно наблюдается в районных ТРК, где он составляет всего 6,5%.

По выводам экспертов UTG, владельцы торговой недвижимости сталкиваются с необходимостью переформатирования торговых галерей и реконцепции действующих объектов. Это происходит из-за изменения интересов девелоперов, обусловленной войной, а также их переориентации на другие регионы, новые сегменты и альтернативные отрасли.

Аналитики отмечают, что по завершении войны эти вопросы могут стать особенно острыми для ряда коммерческих объектов и потребуют даже нестандартных и экстремальных решений.

Напомним, в центре Черновцов планируют построить новый торгово-развлекательный центр площадью около 50 000 м².