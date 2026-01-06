Запланована подія 2

В Черновцах будет построен новый крупный торгово-развлекательный центр в cердце города

трц торговый центр зона отдыха озеро черновцы
ТРЦ должно стать не только торговым пространством, но и комфортным местом для отдыха. / NAI Ukraine

В центре Черновцов планируют построить новый торгово-развлекательный центр площадью около 50 000 м².

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на разработчика концепции ТРЦ , компанию NAI Ukraine.

Сообщается, что архитектурные решения реализует Urban Experts.

Визуализации показывают современное здание с террасами, общественными зонами, озеленением и водоемом. Это делает проект не только торговым пространством, но и удобным местом для отдыха.

Фото 2 — В Черновцах будет построен новый крупный торгово-развлекательный центр в cердце города
Визуализация зоны отдыха возле будущего ТРЦ в центре Черновцов.

Этот новый центр должен стать еще одним крупным магнитом для города после недавнего открытия ТРЦ Bukovyna Mall, который стал самым большим в регионе и уже принимает посетителей.

Проект находится на стадии планирования и согласования, и вскоре местные жители смогут узнать больше о точных сроках начала строительства и открытия.

Напомним, в 2025 году в Украине было открыто ТРЦ общей площадью более 47 тыс. кв. м., что свидетельствует о возобновлении инвестиционной активности в секторе ритейла.

Также эксперты отмечают положительные тенденции в секторе ритейла в 2025 году. В частности, это активность покупателей и, как следствие, увеличение количества арендаторов. Так, в украинских ТРЦ зафиксировали 90% заполняемости торговых площадей.

Автор:
Ярослава Тюпка