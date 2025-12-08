Открытие ТРЦ в регионах позволяет вводить в Украину новые бренды несмотря на войну – эксперты

Несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, развитие торгово-развлекательных центров в регионах Украины продолжается — и именно это открывает возможности для появления новых брендов на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию от директора компании UTG Евгении Локтионовой.

Вакантность на рынке: контраст между Киевом и регионами

В столице продолжает расти насыщение торговыми площадями, что приводит к увеличению вакантности. По состоянию на 2025 год показатели в Киеве распределились следующим образом:

14,9% — региональные ТРЦ ,

13,9% — окружные,

— 10,1% — специализированные ,

6,6% — районные , то есть ближайшие к жилой застройке. Основная вакантность сконцентрирована в четырех крупных объектах: Blockbuster Mall , "Мармелад", Promenada Center и "Атмосфера".

"При этом на рынке формируется тенденция постепенного сокращения вакантности благодаря появлению новых украинских брендов, развитию локальных сетей и возвращению части международных форматов. Значительную роль играет оптимизация бизнес-моделей ритейлеров — они переходят в готовые помещения, работают с более низкими затратами и фокусируются на прибыльных локациях", — говорит директор компании UTG.

Регионы демонстрируют рост спроса — новые ТРЦ запускаются с нулевой вакантностью

В отличие от столицы, в части регионов фиксируется повышенная активность ритейлеров. Особенно это заметно в городах, которые остаются удаленными от зоны боевых действий.

"В этом году компания UTG открыла два масштабных объекта - ТРЦ "Покровский" (Измаил) и Trade Mall (Ужгород) . Оба центра стартовали с 0% вакантности, что является уникальным показателем для военного времени. Кроме того, именно эти проекты дали возможность завести на украинский рынок новые компании по инвестициям”, — говорит директор компании UTG Евгения Локтионова.

К примеру, ТРЦ GrushesvSky в Ужгороде начал работать только в августе 2025 года. Уже через несколько месяцев работы объект демонстрирует почти полную коммерческую заполненность: 98% площадей сданы в аренду, а ежедневная посещаемость достигает 2 000–2 500 человек.

"Благодаря продуманной концепции и сбалансированному набору арендаторов, объект быстро стал ключевой точкой притяжения в густонаселенном районе города и одним из самых успешных региональных запусков года", — говорит Владимир Чекалов, директор компании Urban-X, являющийся разработчиком концепции и эксклюзивным брокером торгового центра.

Среди ключевых арендаторов:

"Амбар" — локальная продуктовая сеть;

Drogerie "Щодня" — один из крупнейших магазинов формата drogerie в Ужгороде;

Sinsay — международный fashion-бренд группы LPP;

Famo и Andi – украинские fashion-сети;

Filtr Select – локальная косметическая розничная сеть;

Mafin — популярное региональное кафе, уже анонсировавшее расширение площади.

В ближайшие месяцы откроются дополнительные функции:

фитнес-центр;

фудмаркет;

салон красоты;

барбершоп;

магазин спортивного питания.

"Эти категории формируют районный lifestyle-набор, позволяющий жителям закрывать базовые ежедневные потребности в пределах пешей доступности", — говорит Владимир Чекалов.

Почему региональные ТРЦ привлекают новых игроков

Эксперты объясняют, что в нынешней ситуации на рынке доминирует рынок арендатора :

ритейлеры сокращают затраты на ремонт;

уменьшают количество магазинов;

оптимизируют маркетинговые бюджеты;

концентрируются только на прибыльных локациях.

На этом фоне у региональных ТРЦ сразу несколько преимуществ:

низкая стоимость аренды;

стабильные потоки местных посетителей;

отсутствие перенасыщения рынка, как в Киеве;

гибкие условия сотрудничества со стороны девелоперов.

Несмотря на войну рынок ритейла продолжает развиваться

Хотя в целом рынок столкнулся с рядом проблем — от логистических затруднений до закрытия развлекательных заведений во время воздушных тревог — региональный девелопмент демонстрирует устойчивость.

Открытие новых ТРЦ не только стабилизирует местный рынок, но и создает условия для появления новых брендов, которые сегодня входят в Украину преимущественно через регионы, а не через столицу.

Эта тенденция, по мнению экспертов, станет одним из ключевых драйверов обновления и модернизации украинского ритейла после войны. По словам экспертов, в регионах наблюдаются разнонаправленные тенденции: в части областей девелопмент активизируется, а ритейлеры демонстрируют рост, в то время как в регионах, близких к зоне боевых действий, ситуация остается сложной. Однако именно там, где строятся новые объекты рынок получает новый импульс для развития.

Аналитики отмечают, что в условиях рынка арендатора, когда большинство ритейлеров оптимизирует расходы, сокращает сети и откладывает инвестиции, профессиональный подход управляющих компаний становится решающим фактором. Именно компетентность брокеров позволяет девелоперам договариваться о выгодных условиях, обеспечивать заполняемость площадей и привлекать новых партнеров.

В общем, война изменила фокус девелоперов: все больше внимания они уделяют регионам, демонстрирующим стабильный спрос и относительно безопасные условия. Это позволяет не только поддерживать развитие локальных сетей, но и создает плацдарм для мероприятия новых брендов, которые несмотря на паузу в выходе иностранных игроков, все же находят возможности для присутствия на украинском рынке.

