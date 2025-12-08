Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Открытие ТРЦ в регионах позволяет вводить в Украину новые бренды несмотря на войну – эксперты

трц торговые площади аренда бренды
Некоторые ТРЦ почти полностью заполнены арендаторами / Freepik

Несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, развитие торгово-развлекательных центров в регионах Украины продолжается — и именно это открывает возможности для появления новых брендов на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию от директора компании UTG Евгении Локтионовой.

Вакантность на рынке: контраст между Киевом и регионами

В столице продолжает расти насыщение торговыми площадями, что приводит к увеличению вакантности. По состоянию на 2025 год показатели в Киеве распределились следующим образом:

  • 14,9% — региональные ТРЦ,
  • 13,9% — окружные,
  • 10,1% — специализированные,
  • 6,6% — районные , то есть ближайшие к жилой застройке. Основная вакантность сконцентрирована в четырех крупных объектах: Blockbuster Mall, "Мармелад", Promenada Center и "Атмосфера".

"При этом на рынке формируется тенденция постепенного сокращения вакантности благодаря появлению новых украинских брендов, развитию локальных сетей и возвращению части международных форматов. Значительную роль играет оптимизация бизнес-моделей ритейлеров  они переходят в готовые помещения, работают с более низкими затратами и фокусируются на прибыльных локациях", — говорит директор компании UTG.

Регионы демонстрируют рост спроса  новые ТРЦ запускаются с нулевой вакантностью

В отличие от столицы, в части регионов фиксируется повышенная активность ритейлеров. Особенно это заметно в городах, которые остаются удаленными от зоны боевых действий.

"В этом году компания UTG открыла два масштабных объекта - ТРЦ "Покровский" (Измаил) и Trade Mall (Ужгород) . Оба центра стартовали с 0% вакантности, что является уникальным показателем для военного времени. Кроме того, именно эти проекты дали возможность завести на украинский рынок новые компании по инвестициям”,  говорит директор компании UTG Евгения Локтионова.

К примеру, ТРЦ GrushesvSky в Ужгороде начал работать только в августе 2025 года. Уже через несколько месяцев работы объект демонстрирует почти полную коммерческую заполненность: 98% площадей сданы в аренду, а ежедневная посещаемость достигает 2 000–2 500 человек.  

"Благодаря продуманной концепции и сбалансированному набору арендаторов, объект быстро стал ключевой точкой притяжения в густонаселенном районе города и одним из самых успешных региональных запусков года", — говорит Владимир Чекалов, директор компании Urban-X, являющийся разработчиком концепции и эксклюзивным брокером торгового центра.

Среди ключевых арендаторов:

  • "Амбар" — локальная продуктовая сеть;
  • Drogerie "Щодня" — один из крупнейших магазинов формата drogerie в Ужгороде;
  • Sinsay — международный fashion-бренд группы LPP;
  • Famo и Andi – украинские fashion-сети;
  • Filtr Select – локальная косметическая розничная сеть;
  • Mafin — популярное региональное кафе, уже анонсировавшее расширение площади.

В ближайшие месяцы откроются дополнительные функции:

  • фитнес-центр;
  • фудмаркет;
  • салон красоты;
  • барбершоп;
  • магазин спортивного питания.

"Эти категории формируют районный lifestyle-набор, позволяющий жителям закрывать базовые ежедневные потребности в пределах пешей доступности", — говорит Владимир Чекалов.

Почему региональные ТРЦ привлекают новых игроков

Эксперты объясняют, что в нынешней ситуации на рынке доминирует рынок арендатора :

  • ритейлеры сокращают затраты на ремонт;
  • уменьшают количество магазинов;
  • оптимизируют маркетинговые бюджеты;
  • концентрируются только на прибыльных локациях.  

На этом фоне у региональных ТРЦ сразу несколько преимуществ:

  • низкая стоимость аренды;
  • стабильные потоки местных посетителей;
  • отсутствие перенасыщения рынка, как в Киеве;
  • гибкие условия сотрудничества со стороны девелоперов.

Несмотря на войну рынок ритейла продолжает развиваться

Хотя в целом рынок столкнулся с рядом проблем — от логистических затруднений до закрытия развлекательных заведений во время воздушных тревог — региональный девелопмент демонстрирует устойчивость.

Открытие новых ТРЦ не только стабилизирует местный рынок, но и создает условия для появления новых брендов, которые сегодня входят в Украину преимущественно через регионы, а не через столицу.

Эта тенденция, по мнению экспертов, станет одним из ключевых драйверов обновления и модернизации украинского ритейла после войны. По словам экспертов, в регионах наблюдаются разнонаправленные тенденции: в части областей девелопмент активизируется, а ритейлеры демонстрируют рост, в то время как в регионах, близких к зоне боевых действий, ситуация остается сложной. Однако именно там, где строятся новые объекты рынок получает новый импульс для развития.

Аналитики отмечают, что в условиях рынка арендатора, когда большинство ритейлеров оптимизирует расходы, сокращает сети и откладывает инвестиции, профессиональный подход управляющих компаний становится решающим фактором. Именно компетентность брокеров позволяет девелоперам договариваться о выгодных условиях, обеспечивать заполняемость площадей и привлекать новых партнеров.

В общем, война изменила фокус девелоперов: все больше внимания они уделяют регионам, демонстрирующим стабильный спрос и относительно безопасные условия. Это позволяет не только поддерживать развитие локальных сетей, но и создает плацдарм для мероприятия новых брендов, которые несмотря на паузу в выходе иностранных игроков, все же находят возможности для присутствия на украинском рынке.

Напомним, обороты ТРЦ выросли на 20% в гривне.

Автор:
Ярослава Тюпка