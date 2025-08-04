В Ужгороде открылся новый торговый центр с инвестициями $5 млн

В Ужгороде открылся новый ТЦ GrushevSky – четырехэтажный комплекс на центральной улице Грушевского. До войны регион страдал от дефицита профессиональных торговых центров.

Первыми в новом торговом центре открылись магазины брендов Sinsay, Famo, Andi и кафе. Также в скором времени заработают продуктовый маркет "Амбар", магазин "Ежедневно" и "Копейочка", детский развлекательный центр и фудкорт.

На территории также обустроена парковка, сообщило Delo.ua со ссылкой на консалтинговую компанию Urban-X, являющуюся разработчиком концепции и эксклюзивным брокером торгового центра.

Четырехэтажный ТЦ GrushevSky с общей площадью в 4 000 кв. м построил местный девелопер МКВ по проекту архитектурного бюро Mytrichko Syma. Общие инвестиции в объект составили $5 млн.

" Grushevsky - это не просто редевелопмент. Это пример, как дать зданию новую миссию и запустить новый жизненный цикл недвижимости ", – объяснил гендиректор консалтинговой компании Urban-X Владимир Чекалов.

По его словам, Ужгород ждал такого проекта, и он уже привлекает внимание не только национальных ритейлеров, но и международных брендов.

Ранее delo.ua писало о том, что в прошлом году в Ужгороде на месте бывшей австро-венгерской гостиницы открылась ТРЦ "Корона".

В скором времени в 80-тысячном Мукачево откроют три новых торговых центра.

Также сообщалось, что во Львове вместо долгостроя будет построен торговый центр с зелеными террасами.