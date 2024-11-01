В Ужгороде на месте бывшей австро-венгерской гостиницы открылся ТРЦ "Корона"

1 ноября начал работу торгово-развлекательный центр "Корона" в городе Ужгород.

"Корона" считалась многолетним долгостроем, ее начали строить почти 10 лет назад. В этом году ТРЦ наконец-то запускает первую очередь.

Как сообщили Delo.ua в Colliers Ukraine, сегодня открылась очередь с 1 тыс. кв. метров коммерческих площадей. В пуле арендаторов первой очереди ТРЦ бренды ювелирных изделий, fashion, электроники и ресторанного сегмента, среди которых: KFC, Yabko, "ЖАН", "Viva косметика", "Империя Золотая", "Jasmine" и "Изумруд".

ТРЦ "Корона" появился на месте известного при Австро-Венгрии гостиницы и ресторана "Верховина". С коммерческой точки зрения локация очень выгодна, поскольку она расположена в центре города — недалеко от набережной реки Уж, площадей Театральной и Фенцика. Однако "Корона" в местной печати давно считалась долгостроем — объект строился много лет, здание начали реставрировать еще в 2015 году.

Как сообщало ранее Delo.ua, владельцем ТРЦ "Корона" является Иван Волошин — депутат от "Европейской партии Украины" и первый заместитель городского головы, рассказали источники в Ассоциации риелторов Украины. Уoucontrol отмечает отношение Волошина к "Короне" как исторические связи. Уполномоченным лицом юрлица ООО "ТРЦ Корона" указан Юрий Дранчак.

"Корона" станет одним из немногих ТРЦ, которые открываются в 2024-м — четвертый из 13 запланированных, немало объектов коммерческой недвижимости, заявленных на этот год, переносят свое открытие на следующие годы.

Всего после завершения проекта площадь ТРЦ должна составить 14 тыс. кв. метров. В новом объеме планируется представить около 90 международных и национальных брендов.

Теперь строительство следующей очереди ТРЦ находится на завершающем этапе, а ее открытие запланировано на весну 2025 года. Среди ключевых арендаторов следующей очереди: Aromateque, Citrus, EVA beauty, Mi Store, Gepur, Arena, New Balance, SportCenter, Дом игрушек и другие.

По данным Colliers, на 1 ноября 2024 года, общий показатель заполняемости первой и второй очереди составляет 70%.