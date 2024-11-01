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В Ужгороді на місці колишнього австро-угорського готелю відкрився ТРЦ "Корона"

ТРЦ, ТРЦ Корона, Ужгород
Фото: ТРЦ "Корона"

1 листопада розпочав роботу торговельно-розважальний центр «Корона» в місті Ужгород. 

“Корона” вважалась багаторічним довгобудом, її почали зводити майже 10 років тому. Цього року ТРЦ нарешті запускає першу чергу.

Як повідомили Delo.ua в Colliers Ukraine, сьогодні відкрилась лише 1 тис. кв.метрів комерційних площ. У пулі орендарів першої черги ТРЦ бренди ювелірних виробів, fashion, електроніки та ресторанного сегменту, серед яких: KFC, Yabko, «ЖАН», «Viva косметика», «Імперія Золота», «Jasmine» та «Смарагд».

ТРЦ "Корона" постав на місці відомого за часів Австро-Угорщини готелю і ресторану "Верховина". З комерційної точки зору локація дуже вигідна, оскільки вона розташована у центрі міста - неподалік набережної річки Уж, площ Театральної і Фенцика. Проте "Корона" у місцевій пресі давно вважалась довгобудом - об'єкт будувався багато років, будівлю почали реставрувати ще в 2015 році.  

Як повідомляло раніше Delo.ua, власником ТРЦ "Корона" є Іван Волошин - депутат від "Європейської партії України" та перший заступник міського голови, розповіли Delo.ua джерела в Асоціації рієлторів України.  Уoucontrol відзначає відношення Волошина до "Корони" як історичні зв'язки. Уповноваженою особою юрособи ТОВ "ТРЦ Корона" вказаний Юрій Дранчак.

"Корона" стане одним з небагатьох ТРЦ, які відкриваються у 2024-му - четвертий з 13 запланованих, чимало об'єктів комерційної нерухомості, заявлених на цей рік, переносять своє відкриття на наступні роки.

Загалом після завершення проєкту площа ТРЦ має сягнути 14 тис. кв. метрів. У новому  об’єкі планується представити близько 90 міжнародних та національних брендів.

Наразі будівництво наступної черги ТРЦ знаходиться на завершальному етапі, а її відкриття заплановано на весну 2025 року. Серед ключових орендарів наступної черги: Aromateque, Citrus, EVA beauty, Mi Store, Gepur, Arena, New Balance, SportCenter, «Будинок Іграшок» та інші.

За даними Colliers, станом на 1 листопада 2024 року, загальний показник заповнюваності першої та другої черги складає 70%.

Автор:
Леся Соловчук