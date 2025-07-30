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Во Львове вместо долгостроя построят торговый центр с зелеными террасами

офис
Проект ТЦ Kalyna на сыхивском участке архитектурное бюро разработало еще пять лет назад. / Depositphotos

Из-за массового перемещения ВПЛ во Львове до сих пор наблюдается дефицит качественных торговых площадей.

Во Львове передали коммунальный участок на проспекте Червоной Калины, 91 в аренду компании, которая планирует там строительство торгово-офисного центра, сообщило Delo.ua со ссылкой на "Эспрессо Запад".

Львовский горсовет на прошлой неделе принял решение о передаче участка 1,2 га в спальном районе Сихов с целевым назначением "для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки". Сегодня на этой земле находится недостроенный общественный центр (готовность на 76%).

Фото 2 — Во Львове вместо долгостроя построят торговый центр с зелеными террасами
ТЦ Kalyna. Визуализация проекта: Kudin Architects

Проект торгового центра Kalyna на этом участке архитектурное бюро Kudin разработало   еще в 2020 году. Согласно этой концепции, торгово-развлекательный центр на Червоной Калине будет иметь террасную крышу, на которой возможно проведение различных тематических мероприятий, от продуктовых ярмарок до музыкальных концертов.

Фото 3 — Во Львове вместо долгостроя построят торговый центр с зелеными террасами
Визуализация проекта: Kudin Architects

В проекте предусмотрен и подземный паркинг, который будет обслуживать и жилищный комплекс, и ТРЦ. Квартиры ЖК ориентированы на внутренний двор и парковую зону. Спортивные площадки и другие игровые зоны, расположенные у дома, предполагается разместить на эксплуатируемом покрытии.

Застройщик также предоставил гарантийное письмо по строительству образовательного хаба, которое по завершении передадут в коммунальную собственность.

Ранее Delo.ua писало о том, что в скором времени в 80-тысячном Мукачево откроют три новых торговых центра.

Также сообщалось, что открытие первого ТРЦ на Буковеле отложили до следующего года.

Автор:
Леся Соловчук