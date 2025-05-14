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Открытие первого ТРЦ на Буковеле отложили до следующего года

ТРЦ Phoenix Plaza
11-этажный ТРЦ Phoenix отдает под торговлю только 4000 кв. метров. Фото: Colliers Украина

Первый профессиональный торгово-развлекательный центр в районе Буковеля в этом году не успеют вывести на рынок.

В Ивано-Франковской области в селе Поляница, на территории горнолыжного курорта Буковель в 2026 году откроется первый профессиональный торгово-развлекательный центр Phoenix Plaza.

"ТРЦ Phoenix, скорее всего, в этом году еще не откроется", — отметили в комментарии Delo.ua в Colliers Ukraine, которая выступает эксклюзивным консультантом проекта и отвечает за разработку концепции ТЦ, tenant-mix и заключения договоров с арендаторами.

Девелопером проекта выступает группа компаний Phoenix Александра Редьки – бизнесмена из Днепра и ветерана АТО.

Общая площадь 11-этажного многофункционального здания – 27 000 квадратных метров, впрочем, отведенная под торговлю аренда – всего 4 000 квадратов на двух этажах.

В то же время осенью готовится к открытию и ІІ очередь ТРЦ "Корона" в Ужгороде, подчеркнули в Colliers Ukraine.

Как сообщало Delo.ua, 14 торговых центров планируют выйти на рынок во второй половине 2025 года.

Автор:
Леся Соловчук