Відкриття першого ТРЦ на Буковелі відклали до наступного року

Перший професійний торговельно-розважальний центр в районі Буковелю цьогріч не встигнуть вивести на ринок.

На Івано-Франківщині в селі Поляниця, на території гірськолижного курорту Буковель у 2026 році відкриється перший професійний торговельно-розважальний центр Phoenix Plaza.

"ТРЦ Phoenix скоріш за все в цьому році ще не відкриється", - зазначили в коментарі Delo.ua в Colliers Ukraine, яка виступає ексклюзивним консультантом проєкту і відповідає за розробку концепції ТЦ, tenant-mix та укладення договорів з орендарями.

Девелопером проєкту виступає група компаній Phoenix Олександра Редьки — бізнесмена з Дніпра і ветерана АТО.

Загальна площа 11-поверхової багатофункціональної будівлі - 27 000 квадратних метрів, втім, відведена під торгівлю оренда − лише 4 000 квадратів на двох поверхах.

Водночас восени готується до відкриття і ІІ черга ТРЦ "Корона"в Ужгороді, наголосили в Colliers Ukraine.

Як повідомляло Delo.ua, 14 торговельних центрів планують вийти на ринок у другій половині 2025 року.