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У Львові замість довгобуду збудують торговельний центр із зеленими терасами

офіс
Проєкт ТЦ Kalyna на сихівській ділянці архітектурне б’юро розробило ще п'ять років тому. / Depositphotos

Через масове переміщення  ВПО у Львові досі спостерігається дефіцит якісних торговельних площ.  

У Львові передали комунальну ділянку на проспекті Червоної Калини, 91 в оренду компанії під будівництво торгово-офісного центру, повідомило Delo.ua з посиланням на "Еспресо Захід".

Львівська міськрада минулого тижня ухвалила рішення про передачу ділянки 1,2 га  у спальному районі Сихів із цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови". Сьогодні на цій землі розташований недобудований громадський центр (готовність на 76%). 

Фото 2 — У Львові замість довгобуду збудують торговельний центр із зеленими терасами
ТЦ Kalyna. Візуалізація проєкту: Kudin Architects

Проєкт торговельного центру Kalyna на цій ділянці архітектурне б’юро Kudin розробило ще у 2020 році. Згідно з цією концепцією, торгово-розважальний центр на Червоної Калини матиме терасовий дах, на якому можливе проведення різноманітних тематичних заходів, від продуктових ярмарків до музичних концертів. 

Фото 3 — У Львові замість довгобуду збудують торговельний центр із зеленими терасами
Візуалізація проєкту: Kudin Architects

Також передбачений і підземний паркінг, який буде обслуговувати і житловий комплекс, і ТРЦ. Квартири житлового комплексу орієнтовані на внутрішній двір та паркову зону. Спортивні майданчики та ігрові зони біля будинку передбачається розмістити на експлуатованому покритті.

Забудовник також надав гарантійний лист щодо будівництва освітнього хабу, який по завершенню передадуть у комунальну власність.

Раніше Delo.ua писало про те, що незабаром у 80-тисячному Мукачеві відкриють три нові торговельні центри.

Також повідомлялось про те, що відкриття першого ТРЦ на Буковелі відклали до наступного року.

Автор:
Леся Соловчук