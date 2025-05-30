У 80-тисячному Мукачеві відкриють три нові торговельні центри

У найближчі роки торговельні центри відкриватимуться у невеличких містах західної України. Девелопери переходять на формат невеликих ТРЦ у містах з дефіцитом професійних торгових площ.

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Протягом 2025-2025 року у Мукачеві Закарпатської області з населенням 85 тисяч відкриють три нові торговельно-розважальні центри "Росвигівський", Retail Park Mukachevo та Silver Park Mukachevo.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Українську раду торгових центрів та консалтингову компанія RDA, що виступає ексклюзивним брокером об’єктів.

На сайті компанії зазначається, що цьогоріч в різних регіонах України відкриються щонайменше п’ять нових торгових центрів, а в 2026-2027 роках планується запуск ще семи.

У найближчі роки будівництво ТРЦ буде зосереджено на невеличких об'єктах здебільшого на західній Україні, наголосив в коментарі Delo.ua голова Української ради торговельних центрів та операційний директор девелоперської компанії Budhouse Group Максим Гаврюшин. За його словами, з одного боку, на великі ТРЦ бракує фінансування під час війни, з іншого боку малі, але зручні об'єкти цілком задовільняють попит на професійні торговельні площі у невеликих містах.

СЕО консалтингової компанії Retail&Development Advisor Андрій Лотоцький також запевнив Delo.ua, що восени готується до здачі ТРЦ в Ужгороді та Мукачево - орієнтовно жовтень і листопад. На фінішній прямій також підготовка ТРЦ A7 у Івано-Франківську, який планують відкрити у листопаді.

"Завершуються роботи на фасадах, тривають інженерні роботи. У липні маємо допустити до ремонтних робіт орендарів", - наголосив Лотоцький.

Загальна площа мукачівських об'єктів невелика - приблизно 40 тисяч кв. метрів, це неспівставно з київськими ТРЦ - наприклад, з Ocean Mall з площею 300 тисяч кв. метрів, який обіцяють відкрити восени цього року. Проте важливо, що це будуть перші професійні торгові площі у невеликому містечку, який втім має чималий туристичний потік. Окрім того, Закарпаття б'є рекорди будівельної активності в Україні третій рік поспіль.

ТЦ "Росвигівський"

Торгова площа ТЦ “Росвигівський” складає всього 5100 кв. метрів. Фото: компанія RDA

Торговельний центр "Росвигівський" обіцяють відкрити восени 2025 року, хоча його планували запустити ще торік. Він стане першим сучасним професійним об’єктом міста, зазначають в RDA.

Будівлю площею 8,5 тис. кв. м зводять на перетині вул. Росвигівської та Митрополита Володимира.

Враховуючи, що додаткових відвідувачів торговельному центру забезпечуватиме близькість траси міжнародного значення Київ – Чоп, девелопер проєкту реалізував наземну та підземну парковки на 158 машиномісць.

Попри невелику торгову площу (GLA - 5 100 кв. м) проєкт привертає увагу великих мережевих операторів. Серед орендарів цього торговельного центру – ALMA, Prostor, "Люксоптика", "3олота Країна", "Табакерка", Sinsay, House, Sezon та Solmar.

Retail Park Mukachevo

Площа Retail Park Mukachevo - 4 тис. кв. метрів. Фото: компанія RDA

Торговельний центр реалізують у популярному в Європі форматі ритейл-парку, у нього й відповідне місцерозташування – на об’їзній дорозі Мукачева.

Загальна площа двох черг об'єкту - 25 тис. кв. метрів, проте у вересні цього року обіцяють відкрити першу чергу ТРЦ на 9 тис. кв. метрів. Для автомобілістів передбачена наземна парковка на понад 200 машиномісць.

Серед орендарів заявлені магазин товарів для дому Jysk, ритейлер електроніки Comfy, супермаркети одягу Lc Waikiki та Sinsay, спортивний магазин Megasport та інші. Прогнозований рівень заповненості - 80%.

В подальшому проєкт передбачає розширення ритейл-парку та побудову другої черги площею майже 16 тис. кв. метрів та 380 паркомісцями.

Silver Park Mukachevo

Ще один ритейл-парк на 4 тис. кв. м - Silver Park Mukachevo - планують відкрити в Закарпатській області навесні наступного року. Його локація - на іншому в’їзді в місто з боку Іршави – в історично торговій зоні Мукачева, поруч з ринком і супермаркетом Silverland, що створюватиме додаткову синергію та зручність для покупців, прогнозують в RDA.

У ритейл-парку попередньо планується розмістити магазини техніки та електроніки, товарів для дому, одягу та взуття. Будівельні роботи на об’єкті девелопер розпочне у червні цього року, а вже в грудні планується передати торгові приміщення орендарям під адаптацію.

Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві загострюється конкуренція між ТРЦ через надмір торговельних площ.