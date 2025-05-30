В 80-тысячном Мукачево откроют три новых торговых центра

В ближайшие годы торговые центры будут открываться в небольших городах Западной Украины. Девелоперы переходят в формат небольших ТРЦ в городах с дефицитом профессиональных торговых площадей.

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В течение 2025-2026 года в Мукачево Закарпатской области с населением 85 тысяч откроют три новых торгово-развлекательных центра "Росвиговский", Retail Park Mukachevo и Silver Park Mukachevo .

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на консалтинговую компания RDA, выступающую эксклюзивным брокером объектов.

На сайте компании отмечается, что в этом году в разных регионах Украины откроются, по меньшей мере, пять новых торговых центров, а в 2026-2027 годах планируется запуск еще семи.

В ближайшие годы строительство ТРЦ будет сосредоточено на небольших объектах в основном на западной Украине, отметил в комментарии Delo.ua глава Украинского совета торговых центров и операционный директор девелоперской компании Budhouse Group Максим Гаврюшин. По его словам, с одной стороны, на большие ТРЦ не хватает финансирования во время войны, с другой стороны малые, но удобные объекты вполне удовлетворяют спрос на профессиональные торговые площади в небольших городах.

СЕО консалтинговой компании Retail&Development Advisor Андрей Лотоцкий также заверил Delo.ua, что осенью готовится к сдаче ТРЦ в Ужгороде и Мукачево – ориентировочно октябрь и ноябрь. На финишной прямой также подготовка ТРЦ A7 в Ивано-Франковске, который планируется открыть в ноябре.

"Завершаются работы на фасадах, продолжаются инженерные работы. В июле должны допустить ремонтные работы арендаторов", — подчеркнул Лотоцкий.

Общая площадь мукачевских объектов невелика – примерно 40 тысяч кв. метров, это несопоставимо с киевскими ТРЦ – например, с Ocean Mall с площадью 300 тысяч кв. метров, который обещают открыть осенью этого года. Однако важно, что это будут первые профессиональные торговые площади в небольшом городке, впрочем, имеющем немалый туристический поток. Закарпатье бьет рекорды строительной активности в Украине третий год подряд.

ТЦ "Росвиговский"

Торговая площадь ТЦ "Росвиговский" составляет всего 5100 кв.

Торговый центр "Росвиговский" обещают открыть осенью 2025 года, хотя его планировали запустить еще в прошлом году.

Здание площадью 8,5 тыс. кв. м возводят на пересечении ул.

Учитывая, что дополнительных посетителей торговому центру будет обеспечивать близость трассы международного значения Киев – Чоп, девелопер проекта реализовал наземную и подземную парковки на 158 машиномест .

Несмотря на небольшую торговую площадь (GLA — 5 100 кв. м) , проект привлекает внимание крупных сетевых операторов.

Retail Park Mukachevo

Площадь Retail Park Mukachevo – 4 тыс. кв. метров. Фото: компания RDA

Торговый центр реализуют в популярном в Европе формате ритейл-парка, у него и соответствующее месторасположение – на объездной дороге Мукачево.

Общая площадь двух очередей объекта – 25 тыс. кв. метров, однако, в сентябре этого года обещают открыть первую очередь ТРЦ на 9 тыс. кв. метров . Для автомобилистов предусмотрена наземная парковка более чем на 200 машиномест.

Среди арендаторов заявлены магазин товаров для дома Jysk, ритейлер электроники Comfy, супермаркеты одежды Lc Waikiki и Sinsay, спортивный магазин Megasport и другие. Прогнозируемый уровень заполненности – 80%.

В дальнейшем проект предусматривает расширение ритейл-парка и строительство второй очереди площадью около 16 тыс. кв. метров и 380 паркомест.

Silver Park Mukachevo

Еще один ритейл-парк на 4 тыс. кв. м — Silver Park Mukachevo — планируют открыть в Закарпатской области весной следующего года. Его локация – на другом въезде в город со стороны Иршавы – в исторически торговой зоне Мукачево, рядом с рынком и супермаркетом Silverland, что будет создавать дополнительную синергию и удобство для покупателей, прогнозируют в RDA.

В ритейл-парке предварительно планируется разместить магазины техники и электроники, товаров для дома, одежды и обуви. Строительные работы на объекте начнет девелопер в июне этого года, а уже в декабре планируется передать торговые помещения арендаторам под адаптацию.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за чрезмерных торговых площадей.