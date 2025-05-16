В Украине появится 56 новых ТРЦ в ближайшие годы

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 14 новых ТРЦ общей площадью 250 тысяч квадратных метров.

В Украине активно строятся торговые центры. На сегодняшний день возводится почти миллион квадратных метров новых торговых площадей – это 56 ТРЦ, строительство которых началось или возобновилось после 2022 года.

Об этом заявил глава Украинского совета торговых центров и операционный директор девелоперской компании Budhouse Group Максим Гаврюшин, пишет Delo.ua со ссылкой на интервью LIGA.net.

По его словам, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию около 250 000 квадратных метров торговых площадей – это 14 новых торговых центров. В 2026 году ожидается еще примерно 280 000 – 290 000 квадратных метров.

В то же время даже такое количество торговых площадей дает вдвое более низкую насыщенность рынка, чем в Европе. До полномасштабного вторжения средний показатель в Украине составил около 130 кв. м торговой площади на 1000 жителей.

"По состоянию на сегодняшний день, с общим объемом рынка в около 6 млн кв. м (включая временно оккупированные территории), этот показатель растет до 150-170 кв. м на 1000 жителей. В зависимости от того, какое население берем за основу: 35 или 40 млн. Это все равно значительно меньше, чем у 3000000000. м, а в отдельных странах, таких как Швеция, Норвегия или Великобритания, он достигает 700-1000 квадратов», – пояснил Гаврюшин.

В то же время, отмечает Гаврюшин, уровень насыщенности существенно отличается от городов. Так, Киев, Львов, Одесса имеют самые большие показатели.

По довоенным оценкам они составляют 500 кв. м на 1000 человек. В меньших городах, где уровень насыщенности начинает превышать 300-400 кв. м, часто возникают проблемы с вакантностью и часть объектов вынужденно прекращает работу.

Торгово-развлекательный центр Ocean Mall в Киеве планируют открыть осенью 2025 года.

В то же время, сообщалось о том, что открытие первого ТРЦ на Буковеле отложили до следующего года.