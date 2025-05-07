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ТРЦ Ocean Mall обещают открыть осенью этого года

ТРЦ Ocean mall
ТРЦ Ocean Mall станет самым крупным торговым объектом, открытым во время войны. Фото: NAI Ukraine

На рынок коммерческой недвижимости должен выйти самый крупный объект последних лет. В его строительство инвестировали более $400 млн.

Торгово-развлекательный центр Ocean Mall в Киеве планируется открыть осенью 2025 года. Новый срок сдачи объекта назвал в комментарии Delo.ua Виталий Бойко, CEO Urban Experts & Leslie Jones Architecture и NAI Ukraine, автор концепции Ocean Mall.

Открытие объекта уже несколько раз переносилось. Ранее анонсировалась дата открытия ТРЦ Ocean Mall 1 сентября 2024 года.

Сначала владелец проекта Вагиф Алиев, который выкупил Ocean Mall за $20 млн у   Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ до конца 2018-го, а затем переносил дату на 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 и вот теперь на 2025 год.

Если Ocean Mall откроется в этом году, он станет самым крупным новым ТРЦ на рынке коммерческой недвижимости за годы войны: его общая площадь – 300 тыс. кв.м, арендная 117 тыс. кв.метров.

По словам эксперта, планы по открытию ТРЦ в этом году не изменились. "Ocean Mall уже на высокой стадии готовности. Заканчиваются работы по внешнему фасаду. С 1 июня на объекте выходят на ремонт арендаторы. Планы выхода на рынок не изменились. Осенью этого года планируется открытие", — подчеркнул Виталий Бойко.

Фото 2 — ТРЦ Ocean Mall обещают открыть осенью этого года
ТРЦ Ocean Mall изнутри. Иллюстрация: проект NAI Ukraine

Ocean Mall  – это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м. Общая сумма инвестиций в строительство объекта – более $400 млн.

"Открытие ТРЦ Ocean Mall бесспорно обещает стать не только событием года, но и событием истории украинских торговых центров. Девелопер обещает много уникальных вещей – от новых арендаторов до внутренней отделки", — заявил   Виталий Бойко.

Как сообщалось ранее, 14 торговых центров планируют выйти на рынок во второй половине 2025 года.

Также сообщалось, что в Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за избытка торговых площадей.

Автор:
Леся Соловчук