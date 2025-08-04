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В Ужгороді відкрився новий торговельний центр з інвестиціями $5 млн

 ТЦ GrushevSky
Фото: Urban-X

В Ужгороді відкрився новий ТЦ GrushevSky - чотириповерховий комплекс на центральній вулиці Грушевського. До війни регіон потерпав від дефіциту професійних торговельних центрів. 

Першими у новому торговельному центрі відкрились магазини брендів Sinsay, Famo, Andi та кав’ярня. Також незабаром запрацюють продуктовий маркет “Амбар”, магазин “Щодня” та "Копійочка", дитячий розважальний центр та фудкорт. 

На території також облаштована парковка, повідомило Delo.ua з посиланням на консалтингову компанію Urban-X, що є розробником концепції та ексклюзивним брокером торговельного центру.

Чотириповерховий ТЦ GrushevSky із загальною площею в 4 000 кв. м збудував місцевий девелопер МКВ за проєктом архітектурного бюро Mytrichko Syma.  Загальні інвестиції в об’єкт склали $5 млн.

"Grushevsky — це не просто редевелопмент. Це приклад, як дати будівлі нову місію і запустити новий життєвий цикл нерухомості",  пояснив гендиректор консалтингової компанії Urban-X Володимир Чекалов.

За його словами, Ужгород чекав на такий проєкт, і він уже привертає увагу не лише національних ритейлерів, а й міжнародних брендів.

Раніше delo.ua писало про те, що торік в Ужгороді на місці колишнього австро-угорського готелю відкрився ТРЦ "Корона".

Незабаром у 80-тисячному Мукачеві відкриють три нові торговельні центри.

Також повідомлялось,  що у Львові замість довгобуду збудують торговельний центр із зеленими терасами.

Автор:
Леся Соловчук