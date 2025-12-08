Відкриття ТРЦ у регіонах дозволяє вводити в Україну нові бренди попри війну — експерти

Попри повномасштабну війну та складну економічну ситуацію, розвиток торговельно-розважальних центрів у регіонах України продовжується — і саме це відкриває можливості для появи нових брендів на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію від директорки компанії UTG Євгенії Локтіонової.

Вакантність на ринку: контраст між Києвом і регіонами

У столиці продовжує зростати насичення торговельними площами, що призводить до збільшення вакантності. Станом на 2025 рік показники в Києві розподілилися таким чином:

14,9% — регіональні ТРЦ ,

13,9% — окружні ,

10,1% — спеціалізовані ,

6,6% — районні , тобто найближчі до житлової забудови. Основна вакантність сконцентрована у чотирьох великих об’єктах: Blockbuster Mall , “Мармелад”, Promenada Center та “Атмосфера”.

“При цьому на ринку формується тенденція поступового скорочення вакантності завдяки появі нових українських брендів, розвитку локальних мереж і поверненню частини міжнародних форматів. Значну роль відіграє оптимізація бізнес-моделей ритейлерів — вони переходять у готові приміщення, працюють із нижчими витратами та фокусуються на прибуткових локаціях”, — говорить директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Регіони демонструють зростання попиту — нові ТРЦ запускаються з нульовою вакантністю

На відміну від столиці, у частині регіонів фіксується підвищена активність рітейлерів. Особливо це помітно у містах, що залишаються віддаленими від зони бойових дій.

“У цьому році компанія UTG відкрила два масштабні об’єкти — ТРЦ “Покровський” (Ізмаїл) та Trade Mall (Ужгород). Обидва центри стартували із 0% вакантності, що є унікальним показником для воєнного часу. Крім того, саме ці проєкти дали змогу завести на український ринок нові бренди, незважаючи на високі ризики та паузу більшості іноземних компаній щодо інвестицій”, - говорить директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

До прикладу, ТРЦ GrushesvSky в Ужгороді почав працювати лише у серпні 2025 року. Вже за кілька місяців роботи об`єкт демонструє майже повну комерційну заповненість: 98% площ здано в оренду, а щоденна відвідуваність сягає 2 000–2 500 осіб.

“Завдяки продуманій концепції та збалансованому набору орендарів об’єкт швидко став ключовою точкою тяжіння в густонаселеному районі міста та одним із найуспішніших регіональних запусків року”, — говорить Володимир Чекалов, директор компанії Urban-X, що є розробником концепції та ексклюзивним брокером торговельного центру.

Серед ключових орендарів:

“Амбар” — локальна продуктова мережа;

Drogerie “Щодня” — один із найбільших магазинів формату drogerie в Ужгороді;

Sinsay — міжнародний fashion-бренд групи LPP;

Famo та Andi — українські fashion-мережі;

Filtr Select — локальна косметична роздрібна мережа;

Mafin — популярна регіональна кав’ярня, що вже анонсувала розширення площі.

У найближчі місяці відкриються додаткові функції:

фітнес-центр,

фудмаркет,

салон краси,

барбершоп,

магазин спортивного харчування.

“Ці категорії формують районний lifestyle-набір, що дозволяє мешканцям закривати базові щоденні потреби в межах пішої доступності”, — говорить Володимир Чекалов.

Чому регіональні ТРЦ приваблюють нових гравців

Експерти пояснюють, що у нинішній ситуації на ринку домінує ринок орендаря:

ритейлери скорочують витрати на ремонт,

зменшують кількість магазинів,

оптимізують маркетингові бюджети,

концентруються лише на прибуткових локаціях.

На цьому фоні регіональні ТРЦ мають одразу кілька переваг:

нижча вартість оренди,

стабільні потоки місцевих відвідувачів,

відсутність перенасичення ринку, як у Києві,

гнучкі умови співпраці з боку девелоперів. Важливим фактором стала й професійна робота брокерських компаній , які допомагають забудовникам залучати орендарів, забезпечуючи вигідні фінансові умови: фіксовану орендну ставку, % від обороту, компенсацію маркетингу чи ремонтних робіт.

Попри війну ринок ритейлу продовжує розвиватися

Хоча загалом ринок зіткнувся з низкою проблем — від логістичних труднощів до закриття розважальних закладів під час повітряних тривог — регіональний девелопмент демонструє стійкість.

Відкриття нових ТРЦ не лише стабілізує місцевий ринок, а й створює умови для появи нових брендів, які сьогодні заходять в Україну переважно через регіони, а не через столицю.

Ця тенденція, на думку експертів, стане одним із ключових драйверів відновлення та модернізації українського рітейлу після війни. За словами експертів, у регіонах спостерігаються різноспрямовані тенденції: у частині областей девелопмент активізується, а рітейлери демонструють зростання, тоді як у регіонах, близьких до зони бойових дій, ситуація залишається складною. Проте саме там, де будуються нові об’єкти, ринок отримує новий імпульс для розвитку.

Аналітики зазначають, що в умовах ринку орендаря, коли більшість ритейлерів оптимізує витрати, скорочує мережі та відкладає інвестиції, професійний підхід керуючих компаній стає вирішальним фактором. Саме компетентність брокерів дозволяє девелоперам домовлятися про вигідні умови, забезпечувати заповнюваність площ та залучати нових партнерів.

Загалом війна змінила фокус девелоперів: все більше уваги вони приділяють регіонам, що демонструють стабільний попит і відносно безпечні умови. Це дає змогу не лише підтримувати розвиток локальних мереж, а й створює плацдарм для заходу нових брендів, які, попри паузу у виході іноземних гравців, все ж знаходять можливості для присутності на українському ринку.

