В Чернівцях збудують новий великий торговельно-розважальний центр у центрі міста

У центрі Чернівців планують звести новий торговельно-розважальний центр площею близько 50 000 м².

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на розробника концепції ТРЦ, компанію NAI Ukraine.

Повідомляється, що архітектурні рішення реалізує Urban Experts.

Візуалізації показують сучасну будівлю з терасами, громадськими зонами, озелененням та водоймою. Це робить проєкт не лише торговельним простором, а й комфортним місцем для відпочинку.

Візуалізація зони відпочинку біля майбутнього ТРЦ у центрі Чернівців.

Цей новий центр має стати ще одним великим магнітом для міста після недавнього відкриття ТРЦ Bukovyna Mall, який став найбільшим у регіоні і вже приймає відвідувачів.

Наразі проєкт знаходиться на стадії планування та погодження, і невдовзі місцеві мешканці зможуть дізнатись більше про точні терміни початку будівництва та відкриття.

Нагадаємо, в 2025 році в Україні було відкрито ТРЦ загальною площею понад 47 тис. кв. м., що свідчить про відновлення інвестиційної активності у секторі ритейлу.

Також експерти відзначають позитивні тенденції в секторі ритейлу в 2025 році. Зокрема, це активність покупців та, як наслідок, збільшення кількості орендарів. Так, в українських ТРЦ зафіксували 90% заповнюваності торговельних площ.