Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Готівковий курс:

USD

42,80

42,65

EUR

50,25

50,00

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Чернівцях збудують новий великий торговельно-розважальний центр у центрі міста

трц торговельний центр зона відпочинку озеро чернівці
ТРЦ має стати не лише торговельним простором, а й комфортним місцем для відпочинку. / NAI Ukraine

У центрі Чернівців планують звести новий торговельно-розважальний центр площею близько 50 000 м².

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на розробника концепції ТРЦ, компанію NAI Ukraine.

Повідомляється, що архітектурні рішення реалізує Urban Experts.

Візуалізації показують сучасну будівлю з терасами, громадськими зонами, озелененням та водоймою. Це робить проєкт не лише торговельним простором, а й комфортним місцем для відпочинку.

Фото 2 — В Чернівцях збудують новий великий торговельно-розважальний центр у центрі міста
Візуалізація зони відпочинку біля майбутнього ТРЦ у центрі Чернівців.

Цей новий центр має стати ще одним великим магнітом для міста після недавнього відкриття ТРЦ Bukovyna Mall, який став найбільшим у регіоні і вже приймає відвідувачів. 

Наразі проєкт знаходиться на стадії планування та погодження, і невдовзі місцеві мешканці зможуть дізнатись більше про точні терміни початку будівництва та відкриття. 

Нагадаємо, в 2025 році в Україні було відкрито ТРЦ загальною площею понад 47 тис. кв. м., що свідчить про відновлення інвестиційної активності у секторі ритейлу.

Також експерти відзначають позитивні тенденції в секторі ритейлу в 2025 році. Зокрема, це активність покупців та, як наслідок, збільшення кількості орендарів. Так, в українських ТРЦ зафіксували 90% заповнюваності торговельних площ. 

Автор:
Ярослава Тюпка