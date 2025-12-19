Более 47 тыс. кв. м: где в 2025 году открывали ТРЦ и изменится ли география в следующем году

По итогам 2025 г. рынок коммерческой недвижимости Украины пополнился рядом новых торговых объектов в Киеве и регионах. Общая арендопригодная площадь (GLA) открытых за год проектов превысила 47 тыс. кв. м, что свидетельствует о постепенном возобновлении инвестиционной активности в секторе ритейла.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию от руководителя Департамента стратегического консалтинга UTG Константина Олейника.

В столице весной 2025 открылся шоурум Viyar на ул. Вацлава Гавела, 23. Объект начал работу 28 марта и имеет около 1,5 тыс. кв. м GLA. 7 мая в Киеве также открылся торговый центр BalticSky в пер. Балтийскому, 23 с общей арендной площадью около 10 тыс. кв. м.

Среди крупнейших региональных открытий года торгово-развлекательный центр "Маяк А1" в Одессе (район Таирово), открывшийся 29 августа с GLA 9,5 тыс. кв. м. В городе Измаил введено в эксплуатацию ТРЦ "Покровский" площадью 5,3 тыс. кв. м, а в Ужгороде — ТЦ Trade Mall с GLA 3 тыс. кв. м.

В конце года, 15 ноября, в Мукачево открылся ритейл-парк Mukachevo по ул. Андрея Шептицкого, 21. Его арендопригодная площадь составляет 9 тыс. кв. м.

В то же время девелоперы уже анонсировали ряд открытий на 2026 год. В Киеве ожидается запуск торгово-офисного центра на жилом массиве Березняки (просп. Соборности, 2) площадью 6,5 тыс. кв. м, ТРЦ Taryan Towers (6 тыс. кв. м), ТРЦ White Lines по ул. Васильковской, 1 из GLA 28 тыс. кв. м, а также ТЦ Start по ул. Шолуденко, 32 (5 тыс. кв. м). Во Львове, в районе Сихов, запланировано открытие ТЦ GREAT площадью 9 тыс. кв. м.

Активность девелоперов в 2025-2026 годах отражает растущий спрос со стороны ритейлеров и постепенную адаптацию торговой недвижимости к новым экономическим условиям.

Напомним, 37 933 украинца, являющихся инвесторами фонда Inzhur REIT, совместно приобрели крупный торгово-развлекательный центр — винницкий Sky Park за 1,513 млрд грн. Это соглашение считается одним из самых масштабных за годы полномасштабной войны.