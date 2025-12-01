Рекордная покупка на 1,5 млрд грн: почти 38 тысяч украинцев стали совладельцами ТРЦ

37 933 инвестора фонда Inzhur REIT совместно приобрели крупный торгово-развлекательный центр — винницкий Sky Park. Соглашение на 1,513 млрд грн — самое большое во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Inzhur.

Впервые в Украине объект такого уровня перешел в общую собственность десятков тысяч граждан, а в бюджет уже поступило более 115 млн. грн. налогов.

Что означает сделка для рынка, инвесторов и государства

СЕО Inzhur Андрей Журжий отмечает, что еще недавно подобные активы были доступны только крупным профессиональным инвесторам. Однако благодаря Inzhur REIT, где минимальный взнос составляет всего 10 грн, участие в прибыльных проектах получили тысячи украинцев. Покупка Sky Park стала первым подобным соглашением такого масштаба.

ТРЦ Sky Park имеет площадь 30 тыс. кв. м и расположен в самом центре города. Здесь работает более 150 арендаторов, включая такие бренды, как Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Levi's, Colin's и KFC. Все площади сданы в аренду, а очередь желающих занять помещение только растет. В комплексе функционируют кинотеатр SmartCinema на семь залов, фитнесс-клуб и коворкинг. По оценкам Inzhur, объект должен приносить инвесторам около 15% годовой доходности в валюте.

20 ноября Антимонопольный комитет Украины одобрил соглашение, тщательно проверив его участников и прозрачность процесса. Это гарантирует инвесторам полное соответствие законодательству и защиту их инвестиций. Для страны соглашение стало также источником значимых бюджетных поступлений.

Как украинцам удалось стать совладельцами Sky Park

Инвесторами и совладельцами ТРЦ стали участники фонда Inzhur REIT, в портфеле которого уже 15 коммерческих объектов, включая помещения, арендованные McDonald's, Сильпо, Форой, Comfy и MasterZoo. Еще несколько объектов находятся в стадии строительства. Sky Park — самый большой и дорогой актив фонда, а общая стоимость портфеля Inzhur REIT достигла 3,476 млрд грн.

Фонд занимается профессиональным управлением недвижимостью, обеспечивая инвесторам стабильные ежемесячные выплаты и рост капитализации активов. Прогнозируемая доходность — от 9,5% в долларах США, а реальная за последний год составила 14,05%. В общей сложности инвесторам уже выплачено 417,4 млн грн дивидендов. Средний чек инвестора — 28,5 тыс. грн.

Цель Inzhur - миллион инвесторов

Компания Inzhur стремится в течение трех лет привлечь к инвестированию 1 млн. украинцев, сделав инвестиции в масштабную недвижимость доступными для каждого. По словам Андрея Журжия, опыт Inzhur REIT доказывает: украинцы готовы вкладывать средства, если имеют понятные и прозрачные финансовые инструменты.

Важными элементами инвестиционной экосистемы Inzhur являются низкий порог входа, прозрачные механизмы управления и качественные активы, обеспечивающие стабильный пассивный доход. Компания уже рассматривает новые объекты для приобретения, что позволит увеличить дивиденды для инвесторов.

Справка

Inzhur — украинская REIT-компания, позволяющая гражданам инвестировать в недвижимость и получать доход от аренды и рост ее стоимости. Фонд Inzhur REIT инвестирует в топовые коммерческие объекты и обеспечивает доходность 9,5% годовых в долларах США с ежемесячными выплатами. Минимальная инвестиция – от 10 грн.

Inzhur REIT: команда Inzhur возле ТРЦ Sky Park в Виннице

Напомним, в августе основатель и CEO REIT-компании Inzhur Андрей Журжий сообщил о крупнейшем соглашении в своей истории — покупке торгово-развлекательного центра стоимостью $36 млн.

20 ноября стало известно, что со второй попытки компания Inzhur получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины по приобретению ТРЦ. Совершение соглашения анонсировали на 1 декабря 2025 года.