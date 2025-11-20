Запланована подія 2

Компания Журжия Inzhur покупает винницкий ТРЦ за 1,5 млрд грн – со второй попытки получила разрешение АМКУ

Андрей Журжий
Основатель фонда Inzhur приобретет 16-й – и самый дорогой – объект / Inzhur REIT

20 ноября Антимонопольный комитет официально разрешил соглашение между компаниями Inzhur и Dragon Capital. Соглашение касается ТРЦ Sky Park в Виннице стоимостью 1,513 млрд грн, который собирается приобрести СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Как пишет Delo.ua, о предоставлении разрешения говорится на сайте АМКУ.

В то же время пресс-служба Inzhur сообщила, что процесс должен завершиться в первых числах декабря.

Основатель инвестиционной компании Inzhur Андрей Журжий анонсировал соглашение еще 1 августа, назвав его уникальным для Украины. Но первое заявление Антимонопольный комитет вернул, и инвестор обратился в государственный орган во второй раз.

ТРЦ Sky Park расположен в исторически-деловом центре Винницы, его площадь почти 30 тысяч кв. м и более 150 магазинов известных брендов, арендующих площадь (Sinsay, Bershka, Stradivarius, "Сильпо", Colin's и т.п.).

Журжий сообщил, что покупает ТРЦ за $36 млн. Он должен стать 16-м объектом в фонде Inzhur REIT, при этомсамым дорогим и самым большим.

Также в Inzhur объяснили, что согласие АМКУочень важный этап, и для его предоставления нужно было провести тщательные проверки как участников соглашения, так и самого процесса. Поскольку разрешение выдано, соглашение является абсолютно законным и соответствующим рыночным нормам.

В настоящее время общая сумма активов всех фондов Inzhur составляет 4,84 млрд грн.

Справка

Фонд Inzhur REITэто паевой инвестиционный фонд, инвестирующий в ведущую коммерческую недвижимость. Это может быть приобретение действующих объектов и строительство новых. Фонд получает прибыль на уровне 9,5% годовых в долларах США, дивиденды выплачиваются ежемесячно, а минимальная инвестицияот 10 гривен.

Inzhurпервая украинская RЕІТ-компания (Real Estate Investment Trust), позволяющая украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и рост капитализации объектов.

Компания помогает инвестировать и зарабатывать более 40 тысяч украинок и украинцев, совокупный доход которых уже составляет 966,3 млн грн.

Напомним, Андрей Журжий предполагает, что проект будет генерировать 15% чистой операционной прибыли каждый год. Для осуществления сделки планировалась дополнительная эмиссия в фонде "Инжур Супермаркет" на 250 млн грн, остальные средства должны поступить из фонда "Инжур Ocean" из ОВГЗ на сумму 900 млн грн в активах.

Автор:
Ярослава Тюпка