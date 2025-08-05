Андрей Журжий собирается приобрести ТРЦ за $36 млн

Инвестиционная компания Inzhur готовит наибольшее соглашение в своей истории — покупку торгово-развлекательного центра стоимостью $36 млн.

Об этом основатель и СЕО компании Андрей Журжий сообщил во время стрима на YouTube-канале.

По его словам, объект будет генерировать около 15% чистой операционной прибыли каждый год.

Название и точный адрес ТРЦ инвестор пока не раскрывает, уточнил лишь, что он расположен в одном из областных центров к западу от столицы.

Проводится технический, юридический, финансовый аудит и готовятся документы для антимонопольного комитета на получение разрешения на приобретение.

Для финансирования покупки Inzhur проведет допэмиссию в фонде Инжур Супермаркет на 250 млн грн, а остальные средства планирует привлечь из фонда Инжур Ocean, в активах которого находятся ОВГЗ на сумму 900 млн грн.

Ранее Inzhur объявил, что готовится к масштабной трансформации – пять действующих фондов будут консолидированы в единый Inzhur REIT. Новый фонд объединит Inzhur 1001, Inzhur 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ржаной и Inzhur Ocean, тогда как Inzhur Energy останется отдельным.

В рамках REIT будут инвестироваться в коммерческую недвижимость, землю, корпоративные права, строительство и другие активы. Минимальный порог входа – 10 грн, прогнозируемая доходность – 9,5% годовых в долларах США. Планируемый объем эмиссии - 10 млрд грн.

Кто и за сколько покупал ТРЦ в последние годы

ТРЦ Ocean Plaza — один из самых крупных торгово-развлекательных центров в Украине еще не продан, но готовится. Ранее он принадлежал российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам. После конфискации актив передали государству, и сейчас его готовят к приватизации. Ожидаемая стоимость остается на уровне $250 до $300 млн, но точной даты аукциона еще не объявили.

ТРЦ Magellan – один из самых известных ТРЦ на Теремках, общей площадью более 28 500 м² в 2023 году продали с 18 попытки через Prozorro.Sale. Торги провел Фонд гарантирования вкладов, продававший актив как часть кредитного портфеля MR Bank (бывший дочерний банк Сбербанка РФ). Победителем стал агрохолдинг Птахоплемзавод "Коробовский", который предложил 620 млн грн - это чуть больше $17 млн. Интересно, что начальная цена была 448,5 млн грн, но благодаря конкуренции на аукционе выросла более чем на 170 млн. грн.

ТРЦ Karavan Outlet, состоящий из двух крупных построек общей площадью более 57 000 м², был продан в 2024 году. Новым владельцем стала группа компаний Dragon Capital, которая через свою структуру DC Kyiv Outlet приобрела 100% долю ООО "Трейд Солюшинз" - компании, владевшей и управлявшей ТРЦ.

Сумма сделки официально не разглашается, однако эксперты оценивают ее по-разному: - Concorde Capital: $80-120 млн - Forbes Ukraine: $40-60 млн

АМКУ согласовал это соглашение осенью 2024 года.

ТРЦ "Украина" + БЦ "Leonardo" было продано в июне 2025 года. Владельцем стала израильская City Capital Group, возглавляемая инвестором Офером Керзнером. Продавцом выступил ирландский банк IBRC, распродавший активы в рамках ликвидации.

ТРЦ "Универмаг Украина" занимает 45 330 м² торговой площади, тогда как бизнес-центр "Леонардо" состоит из двух очередей - всего 60 000 м², из которых первая очередь (23 155 м²) успешно приобретена City Capital Group в 2025 году.

Сумма сделки официально не разглашается, но, по оценкам рынка, оба актива вместе могли стоить покупателю от $70 до $100 миллионов.