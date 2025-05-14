Новый владелец поменяет название ТРЦ "Караван Outlet" и проведет ребрендинг

Название ТРЦ меняют с учетом обязательств перед предыдущим владельцем.

Киевский ТРЦ "Караван Outlet" в течение 12 месяцев сменит название и проведет ребрендинг. Это было одним из условий сделки по купле-продаже торгового центра перед предыдущим владельцем. Как пишет Delo.ua, об этом сообщила коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец в интервью UCSC.

Осенью прошлого года Dragon Capital купила "Караван Outlet", что стало одним из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости Украины за последнее время.

По словам Натальи Кравец, новая команда ставит перед собой цель увеличить заполняемость объекта, пока она составляет около 90%. Поэтому ежемесячно приобщаются новые два-три арендатора, привлекаются "качественные" бренды.

Также торгово-развлекательный центр ждет ряд изменений. В поисках смены концепции новая команда пришла к выводу, что необходимо сохранить симбиоз аутлет-центра с классическим ТРЦ.

«Единственное, что мы однозначно хотим усилить — это tenant-mix. Планируем добавить несколько новых якорных арендаторов за счет оптимизации планировок. Наши приоритеты — сетевые арендаторы в сегменте фэшн, спорт и электроника. быстрого питания», — подчеркнула Наталья Кравец.

В перспективе 3-6 месяцев компания подпишет сделки, далее в планах совершить крупную маркетинговую кампанию, чтобы увеличить посещаемость торгового центра.

Кроме того, Наталья Кравец сообщила, что они устанавливают современное укрытие на паркинге, производят определенные технические улучшения.

ТРЦ "Караван Outlet" – один из старожилов рынка коммерческой недвижимости. Объект открылся в 2003 году. Общая площадь объекта составляет 57321 кв. Однако более 10 000 кв. метров отведено под торгово-офисный центр, остальные 47 000 кв. метров – арендные площади (GLA). ТРЦ объединяет более 50 международных fashion-брендов, а также 5-зальный кинотеатр, роллердром, детский парк развлечений, гипермаркет и фуд-корт.

Последняя реновация была проведена в 2019-20 годах: DCH Ярославского произвела реконструкцию ТРЦ и изменила формат объекта – он стал оutlet-центром. Торговая марка также принадлежит DCH.

Как сообщало Delo.ua, 14 торговых центров планируют выйти на рынок во второй половине 2025 года.