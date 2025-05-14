Новий власник змінить назву ТРЦ "Караван Outlet" і проведе ребрендинг

Назву ТРЦ змінюють з огляду на зобов’язання перед попереднім власником.

Київський ТРЦ "Караван Outlet" протягом 12 місяців змінить назву і проведе ребрендинг. Це було однією з умов угоди з купівлі-продажу торговельного центру перед попереднім власником. Про це повідомила комерційна директорка Dragon Capital Property Management Наталія Кравець в інтерв’ю UCSC, повідомляє Delo.ua.

Восени минулого року Dragon Capital купила "Караван Outlet", що стало однією з найбільших угод на ринку комерційної нерухомості України за останній час.

За словами Наталії Кравець, нова команда ставить перед собою мету збільшити заповнюваність об'єкту, наразі вона становить близько 90%. Тому щомісяця долучаються нові два-три орендарі, залучаються “якірні" бренди.

Також на торговельно-розважальний центр чекає низка змін. У пошуках зміни концепції нова команда дійшла висновку, що необхідно зберегти симбіоз аутлет-центру з класичним ТРЦ. Тобто у ТРЦ будуть і популярні класичні магазини, з регулярними колекціями, і магазини з аутлет-колекціями.

"Єдине, що ми однозначно хочемо посилити — це tenant-mix. Плануємо додати декілька нових якірних орендарів за рахунок оптимізації планувань. Наші пріоритети — мережеві орендарі в сегменті фешн, спорт та електроніка. Також працюємо з розважальними операторами по реновації їх закладів (є вже певні домовленості), та хочемо залучити в ТРЦ популярні заклади швидкого харчування», — наголосила Наталія Кравець.

У перспективі 3-6 місяців компанія підпише угоди, далі в планах зробити велику маркетингову кампанію, щоб збільшити відвідуваність торговельного центру.

Крім того, Наталія Кравець повідомила, що вони встановлюють сучасне укриття на паркінгу, роблять певні технічні покращення.

ТРЦ "Караван Outlet" - один із старожилів ринку комерційної нерухомості. Об'єкт відкрився у 2003 році. Загальна площа об’єкта становить 57 321 кв. Проте понад 10 000 кв.метрів відведено під торговельно-офісний центр, інші 47 000 кв. метрів - орендні площі (GLA). ТРЦ об’єднує понад 50 міжнародних fashion-брендів, а також 5-зальний кінотеатр, ролердром, дитячий парк розваг, гіпермаркет та фуд-корт.

Остання реновація була проведена у 2019–20 роках: DCH Ярославського зробила реконструкцію ТРЦ і змінила формат об’єкту – він став оutlet-центром. Торгова марка також належить DCH.

Як повідомляло Delo.ua, 14 торговельних центрів планують вийти на ринок у другій половині 2025 року.