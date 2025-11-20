Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Компанія Журжія Inzhur купує вінницький ТРЦ за 1,5 млрд грн – з другої спроби отримала дозвіл АМКУ

Андрій Журжій
Засновник фонду Inzhur придбає 16-й – і найдорожчий – об`єкт / Inzhur REIT

20 листопада Антимонопольний комітет офіційно дозволив угоду між компаніями Inzhur і Dragon Capital. Угода стосується ТРЦ Sky Park у Вінниці вартістю 1,513 млрд грн, який збирається придбати СЕО Inzhur Андрій Журжій. 

Як пише Delo.ua, про надання дозволу йдеться на сайті АМКУ.

Водночас пресслужба Inzhur повідомила, що процес повинен завершитись у перших числах грудня.

Засновник інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій анонсував угоду ще 1 серпня, назвавши її унікальною для України. Але першу заяву Антимонопольний комітет повернув, і інвестор звернувся до державного органа вдруге.

ТРЦ Sky Park розташований в історично-діловому центрі Вінниці, має площу майже 30 тисяч кв. м та понад 150 магазинів відомих брендів, що орендують площу (Sinsay, Bershka, Stradivarius, "Сільпо", Colin’s тощо).

Журжій повідомив, що купує ТРЦ за $36 млн. Він має стати 16-м об`єктом у фонді Inzhur REIT, при цьому  найдорожчим і найбільшим. 

Також в Inzhur пояснили, що згода АМКУ  дуже важливий етап, і для її надання потрібно було провести ретельні перевірки як учасників угоди, так і самого процесу. Оскільки дозвіл видано, угода є абсолютно законною та такою, що відповідає ринковим нормам. 

Наразі загальна сума активів усіх фондів Inzhur сягає 4,84 млрд грн. 

Довідка 

Фонд Inzhur REIT  це пайовий інвестиційний фонд, що інвестує у провідну комерційну нерухомість. Це може бути придбання чинних об`єктів та будівництво нових. Фонд має прибуток на рівні 9,5% річних у доларах США, дивіденди виплачуються щомісяця, а мінімальна інвестиція  від 10 гривень. 

Inzhur  перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.

Компанія допомагає інвестувати і заробляти понад 40 тисячам українок і українців, сукупний дохід яких вже складає 966,3 млн грн.

Нагадаємо, Андрій Журжій передбачає, що проєкт буде генерувати 15% чистого операційного прибутку щороку. Для здійснення угоди планувалась додаткова емісія  у фонді "Інжур Супермаркет" на 250 млн грн, інші кошти мали надійти з фонду "Інжур Ocean" з ОВДП на суму 900 млн грн в активах.

Автор:
Ярослава Тюпка