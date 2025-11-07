Запланована подія 2

Засновник Inzhur Андрій Журжій оголосив про заснування нової фондової біржі

Андрій Журжій
Андрій Журжій, засновник та CEO Inzhur. Фото: Артем Галкін

Українська інвестиційна компанія Inzhur розпочала створення нової ліквідної фондової біржі. Наразі команда працює над підготовкою документів для отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР). 

Про це йдеться в заяві СЕО компанії Андрія Журжія, яка є в розпорядженні Delo.ua.

Згідно з інформацією платформи "Опендатабот", ТОВ "Українська фондова біржа Інжур" було зареєстровано 5 листопада. Його статутний капітал становить 25 млн грн.  Основний вид діяльності – управління фінансовими ринками. Керівником є Андрій Журжій.

На його думку, Україні потрібна ліквідна фондова біржа, щоб українські компанії та приватні інвестори мали можливість реалізовувати свій потенціал вдома  а не тільки на варшавській, лондонській, нью-йоркській та інших біржах.

СЕО Inzhur підкреслив, що, попри десятиліття існування різних бірж в Україні, жодна з них так і не стала ефективним інструментом для розкриття потенціалу вітчизняного фондового ринку.

Він пояснив це тим, що існуючі майданчики не дали можливості українським компаніям залучати капітал через розміщення цінних паперів, а інвесторам – безпечно отримувати прибуток. За його словами, понад 90% торгів на біржах займають ОВДП, що є лише заміщенням державного боргу і не створює додаткової вартості для економіки.  

Журжій зазначає, що до відкриття біржі ще багато роботи.

"Реєстрація компанії  це лише початок. Далі  багато місяців кропіткої роботи з метою підготовки документів для отримання відповідної ліцензії НКЦПФР: ми вже найняли юридичних радників. Команда ретельно аналізує та вирішує питання програмного забезпечення, ліквідності та багато інших",  пояснює підприємець.

Українська фондова біржа Inzhur  частина стратегії компанії, яка публічно заявляє про намір до 2028 року навчити інвестуванню 1 млн українців та українок та мати в управлінні портфель на 1 млрд доларів США.

Андрій Журжій  український підприємець та інвестор, юрист, засновник та CEO інвестиційної REIT-компанії Inzhur. Раніше в інтерв'ю Delo.ua він поділився порадами, куди краще інвестувати. Зокрема, на його думку, немає різниці, з якої суми починати вкладатися: якщо є невеликий капітал, то краще інвестувати його в себе в свої знання, в свій практичний досвід.

Автор:
Тетяна Бесараб