Основатель Inzhur Андрей Журжий объявил об учреждении новой фондовой биржи

Украинская инвестиционная компания Inzhur приступила к созданию новой ликвидной фондовой биржи. В настоящее время команда работает над подготовкой документов для получения лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР).

Об этом говорится в заявлении СЕО компании Андрея Журжия, имеющейся в распоряжении Delo.ua.

Согласно информации платформы "Опендатабот", ООО "Украинская фондовая биржа Инжур" было зарегистрировано 5 ноября. Его уставный капитал составляет 25 млн. грн. Основной вид деятельности – управление финансовыми рынками. Руководителем является Андрей Журжий.

По его мнению, Украине нужна ликвидная фондовая биржа, чтобы у украинских компаний и частных инвесторов была возможность реализовывать свой потенциал дома – а не только на варшавской, лондонской, нью-йоркской и других биржах.

СЕО Inzhur подчеркнул, что, несмотря на десятилетия существования различных бирж в Украине, ни одна из них так и не стала эффективным инструментом для раскрытия потенциала отечественного фондового рынка.

Он объяснил это тем, что существующие площадки не позволили украинским компаниям привлекать капитал из-за размещения ценных бумаг, а инвесторам – безопасно получать прибыль. По его словам, более 90% торгов на биржах занимают ОВГЗ, что является лишь замещением государственного долга и не создает прибавочной стоимости для экономики.

Журжий отмечает, что до открытия биржи еще много работы.

"Регистрация компании – это только начало. Далее – много месяцев кропотливой работы с целью подготовки документов для получения соответствующей лицензии НКЦБФР: мы уже наняли юридических советников. Команда тщательно анализирует и решает вопросы программного обеспечения, ликвидности и многие другие ", – объясняет предприниматель.

Украинская фондовая биржа Inzhur – часть стратегии компании, которая публично заявляет о намерении к 2028 году научить инвестированию 1 млн украинцев и украинок и иметь в управлении портфель на 1 млрд долларов США.

Андрей Журжий – украинский предприниматель и инвестор, юрист, основатель и CEO инвестиционной REIT компании Inzhur. Ранее в интервью Delo.ua он поделился советами, куда лучше инвестировать. В частности, по его мнению, нет разницы, с какой суммы начинать вкладываться: если есть небольшой капитал, лучше инвестировать его в себя – в свои знания, в свой практический опыт.