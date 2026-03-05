- Категория
Во Львовской области продают индустриальный парк за $750 тыс
Во Львовской области объявлено о продаже индустриального парка "Добросин Инвест Парк", расположенного в городе Добросин.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure .
Характеристики объекта
Объект предлагается как перспективная площадка для развертывания промышленных мощностей благодаря стратегическому расположению вблизи европейской границы.
Стоимость корпоративных прав индустриального парка оценивается в 750 000 долларов США.
Территория индустриального парка охватывает площадь 14,6 гектара. Земельный участок имеет промышленное назначение и находится в долгосрочной аренде на 49 лет.
Выгодная локация
Отмечается, что локация имеет значительные преимущества в подключении к энергосетям и транспортным узлам. Расстояние от границы участка до электроподстанции 110/35/10 кВ "Добросин" составляет всего 100 метров, что обеспечивает техническую возможность подключения мощности до 8 МВт.
Логистический потенциал объекта усиливается наличием рядом железнодорожного пути и непосредственной близостью к железнодорожной станции "Добросин"
Параметры объекта позволяют реализовать строительство промышленных сооружений любой сложности с нуля, что делает его привлекательным для внутренних и иностранных инвесторов, ориентированных на экспортную логистику.
О "Добросин Инвест Парк"
По данным ZAXID.NET, парк в селе Добросин в 45 км от Львова зарегистрировали в августе 2024 года. Планировалось, что на 14,6 га здесь будут работать предприятия легкой промышленности по изготовлению пластмассовых и металлических изделий, пищевой продукции, деревообработки. Речь также шла о создании до 500 рабочих мест и привлечении 1,6 млрд грн инвестиций.
Управляющей компанией проекта является ООО "Паркит Добросин", которая на льготных условиях арендовала землю у сельского совета на 49 лет.
Ее владелец Назарий Ковальчук подтвердил намерения о продаже и уточнил, что продается именно компания, которая по документам владеет индустриальным парком.
Напомним, в конце 2025 года правительство включило два новых индустриальных парков в Реестр - "Фурсы" в Киевской области и "Город Действий" во Львовской области.
По состоянию на 31 декабря 2025 года в Реестр индустриальных парков включено 118 парков, из которых 24 новых. В то же время из реестра исключены 8 парков, которые не осуществляли никакой деятельности.