Бізнес із переробки відходів: у Київській області продають сміттєсортувальний комплекс за $1,5 млн

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Іnventure.

На продаж пропонують сміттєсортувальний бізнес

У Київській області виставлено на продаж діючий сміттєсортувальний комплекс із потужністю переробки до 50 000 тонн твердих побутових відходів на рік. Об’єкт розташований у селі Тарасівка Фастівського району Фастівського району та пропонується до продажу разом із земельною ділянкою та повним комплексом інфраструктури й обладнання.

Комплекс спеціалізується на зборі, сортуванні та підготовці відходів до переробки, що дозволяє виділяти вторинну сировину - пластик, папір, скло та метал - для подальшої реалізації або повторного використання. Потужність сортувальної лінії становить до 50 тис. тонн на рік, а робоча зона обладнана 10 сортувальними постами.

До складу активу входить земельна ділянка площею 1,36 га у приватній власності з промисловим цільовим призначенням. Для цієї території затверджено детальний план та містобудівну документацію, що створює широкі можливості для подальшого розвитку підприємства та масштабування виробництва.

Інфраструктура комплексу включає склади для вторинної сировини, контейнери для пластику, паперу, скла та залишків відходів, огороджену територію з бетонним покриттям і під’їзними шляхами. Об’єкт обладнаний трансформаторною підстанцією на 100 кВт, дизельним генератором 50 кВт, власною свердловиною, відеоспостереженням та освітленням.

Технологічна частина представлена сортувальною лінією МПП "Рада" з бункером-накопичувачем, конвеєрами, сортувальною кабіною, вентиляцією, системою очищення повітря та центральним пультом управління. Додатково встановлено горизонтальний прес, обладнання для переробки ПЕТ-тари та допоміжні конвеєри.

Для роботи комплексу передбачено техніку та транспорт: 80-тонні ваги, фронтальний і вилковий навантажувачі, контейнеровоз MAN із мультіліфтом, а також складські контейнери та допоміжне обладнання.

Адміністративна частина комплексу включає КПП, офіс, приміщення для персоналу, кухню-їдальню та санітарний блок із душовими та пральнею, що забезпечує роботу до 12 співробітників на зміні.

Проєкт має високий потенціал масштабування: передбачено будівництво додаткового ангару площею 1 800 м² із двома новими сортувальними лініями по 75 000 тонн на рік кожна.

Власник продає 100% бізнесу за $1,5 млн (безготівковий розрахунок із ПДВ за комерційним курсом на дату оплати).

