У Львівській області продають індустріальний парк за $750 тис

У Львівській області оголошено про продаж індустріального парку “Добросин Інвест Парк”, розташованого у місті Добросин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Inventure.

Характеристики об'єкта

Об’єкт пропонується як перспективний майданчик для розгортання промислових потужностей завдяки стратегічному розташуванню поблизу європейського кордону.

Вартість корпоративних прав індустріального парку наразі оцінюється у 750 000 доларів США.

Територія індустріального парку охоплює площу 14,6 гектара. Земельна ділянка має промислове призначення і знаходиться у довгостроковій оренді, на 49 років.

Вигідна локація

Зазначається, що локація має значні переваги у підключенні до енергомереж та транспортних вузлів. Відстань від межі ділянки до електропідстанції 110/35/10 кВ "Добросин" становить лише 100 метрів, що забезпечує технічну можливість підключення потужності до 8 МВт.

Логістичний потенціал об’єкта підсилюється наявністю поруч залізничної колії та безпосередньою близькістю до залізничної станції "Добросин"

Параметри об’єкта дозволяють реалізувати будівництво промислових споруд будь-якої складності з нуля, що робить його привабливим для внутрішніх та іноземних інвесторів, які орієнтовані на експортну логістику.

Про "Добросин Інвест Парк"

За даними ZAXID.NET, парк у селі Добросин за 45 км від Львова зареєстрували у серпні 2024 року. Планувалося, що на 14,6 га тут працюватимуть підприємства легкої промисловості з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки тощо. Також йшлося про створення до 500 робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій.

Керуючою компанією проєкту є ТОВ "Паркіт Добросин", яка на пільгових умовах орендувала землю у сільської ради на 49 років.

Її власник Назарій Ковальчук підтвердив наміри про продаж та уточнив, що продається саме компанія, яка за документами володіє індустріальним парком.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року уряд включив два нових індустріальних парки до Реєстру — "Фурси" у Київській області та "Місто Дій" у Львівській області.

Станом на 31 грудня 2025 року до Реєстру індустріальних парків включено 118 парків, з яких 24 — нові. Водночас з реєстру виключено 8 парків, що не здійснювали жодної діяльності.