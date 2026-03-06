Запланована подія 2

У Хмельницькому за $1,125 млн продають землю під логістичний комплекс біля ключової міжнародної траси

У Хмельницькому продають ділянку 7,5 га з фасадом на трасу E50 / М12. / Pixabay

У Хмельницькому виставили на продаж земельну ділянку площею 7,46 га з прямим фасадом на міжнародну трасу E50 / М12. Об’єкт розташований у зоні активного розвитку логістики та складів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure.

Земля для бізнесу на трасі E50 / М12

Продається земельна ділянка площею 7,46 га з прямим фасадом на міжнародну трасу E50 / М12, що проходить уздовж Хмельницької об’їзної дороги.

Об’єкт розташований на території Ружичанської сільської ради Хмельницького району, у зоні активного розвитку логістичної та складської інфраструктури. Поруч уже працюють розподільчі склади мереж "Епіцентр" та "АТБ", термінал "Нова Пошта", а також Хмельницький аеропорт, що забезпечує додаткові логістичні переваги для потенційних інвесторів.

Земельна ділянка перебуває у приватній власності та має цільове призначення 11.02 - для розміщення та експлуатації будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Територія правильної прямокутної форми безпосередньо прилягає до асфальтованої дороги міжнародного значення.

Серед ключових переваг об’єкта - погоджений заїзд на територію, відсутність підтоплень та підземних комунікацій, наявність зливової каналізації і можливість облаштування пожежної водойми. Поруч проходить газопровід, а для підключення електроенергії потужністю від 1 МВт потрібно прокласти кабель довжиною близько 4–5 км.

Особливою перевагою ділянки є проведені передпроєктні роботи зі створення логістичного комплексу площею приблизно 24 800 кв. м, що значно пришвидшує запуск девелоперського проєкту.

Вартість продажу становить $1,125 млн, що відповідає приблизно $1 500 за сотку.

У Львівській області оголошено про продаж індустріального парку "Добросин Інвест Парк", розташованого у місті Добросин.

Автор:
Ольга Опенько