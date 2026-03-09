У центрі Києва продають актив із потенціалом забудови за $15 млн

У Печерському районі Києва на продаж виставили земельну ділянку площею 0,7037 га з окремою будівлею понад 7 тис. кв. м. Актив пропонують як майданчик для девелопменту житлово-комерційного комплексу, потенціал якого може сягати до 100 тис. кв. м нерухомості.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Інвесторам пропонують ділянку в центрі Києва

Згідно з інвестиційною пропозицією, близько 0,5 га території залишаються вільними від забудови, що створює можливості для реалізації нового будівельного проєкту. Раніше для цієї ділянки оцінювали девелоперський потенціал на рівні до 100 тис. кв. м житлово-комерційної нерухомості.

Об’єкт розташований у Печерському районі Києва - одному з найдорожчих і найбільш привабливих для девелопменту районів столиці. Земельна ділянка перебуває у приватній власності, а її цільове призначення передбачає реконструкцію існуючої адміністративної будівлі та зведення адміністративно-житлового комплексу.

Цільове призначення земельної ділянки передбачає будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної і ринкової інфраструктури. Це дозволяє розглядати актив як майданчик для реалізації багатофункціонального девелоперського проєкту.

Додатковою перевагою є наявність на ділянці будівлі площею 7 042 кв. м. Наразі її приміщення вже передані в оренду, що може забезпечувати стабільний грошовий потік на етапі підготовки або реалізації нового проєкту.

Вартість активу становить $15 млн. Продаж передбачає передачу 100% акцій компанії, на балансі якої перебувають земельна ділянка та розташована на ній будівля.

